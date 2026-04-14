Rusija upozorava na krah pregovora: „Uvod u kopnenu intervenciju“

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 04. 2026. u 21:45

UKOLIKO pregovori SAD i Irana ne budu dali rezultate, borbena dejstva mogla bi da budu obnovljena sa još većim intenzitetom, smatraju u Savetu bezbednosti Rusije.

Foto: Sergey Tolmachev / Alamy / Profimedia

-Posle intervencije SAD i Izraela sistem državne i vojne uprave u Iranu funkcioniše stabilno, ističu u SB Rusije.

Kako se navodi u komentaru za medije, Iran i dalje raspolaže značajnom količinom oružja.

Mirovni pregovori kao pokriće za pripremu kopnene operacije?

U Moskvi, takođe, upozoravaju da bi SAD i Izrael mogli da iskoriste mirovne pregovore za pripremu kopnene operacije protiv Irana.

-Pentagon nastavlja da jača snage u regionu, naglasili su u SB RF.

Takođe, u saopštenju se izražava sumnja da će primirje između Irana i SAD biti striktno poštovano.

Podsetimo, SAD i Iran su postigli dogovor o dvonedeljnom primirju 8. aprila, posle 39 dana sukoba.

sputnikportal.rs

Evropske zemlje planiraju misiju za Ormuski moreuz bez SAD: Operacija bi se odvijala u tri faze, evo i koje
Evropske zemlje planiraju misiju za Ormuski moreuz bez SAD: Operacija bi se odvijala u tri faze, evo i koje

EVROPSKE zemlje razmatraju formiranje široke međunarodne koalicije bez učešća Sjedinjenih Američkih Država kako bi, nakon okončanja sukoba, omogućile nesmetan pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz, uz protivljenje uključivanju "zaraćenih strana" i naglašenu koordinaciju sa regionalnim akterima, javlja Volstrit džurnal (WSJ) pozivajućo se na izvore.

14. 04. 2026. u 22:36

