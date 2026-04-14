Rusija upozorava na krah pregovora: „Uvod u kopnenu intervenciju“
UKOLIKO pregovori SAD i Irana ne budu dali rezultate, borbena dejstva mogla bi da budu obnovljena sa još većim intenzitetom, smatraju u Savetu bezbednosti Rusije.
-Posle intervencije SAD i Izraela sistem državne i vojne uprave u Iranu funkcioniše stabilno, ističu u SB Rusije.
Kako se navodi u komentaru za medije, Iran i dalje raspolaže značajnom količinom oružja.
Mirovni pregovori kao pokriće za pripremu kopnene operacije?
U Moskvi, takođe, upozoravaju da bi SAD i Izrael mogli da iskoriste mirovne pregovore za pripremu kopnene operacije protiv Irana.
-Pentagon nastavlja da jača snage u regionu, naglasili su u SB RF.
Takođe, u saopštenju se izražava sumnja da će primirje između Irana i SAD biti striktno poštovano.
Podsetimo, SAD i Iran su postigli dogovor o dvonedeljnom primirju 8. aprila, posle 39 dana sukoba.
sputnikportal.rs
