Ekonomija

Cifre od kojih boli glava: Evo koliko je u martu Rusija zaradila od prodaje nafte

Dragana Drlačić

14. 04. 2026. u 16:18

MEĐUNARODNA energetska agencija (IEA) u svom najnovijem izveštaju saopštila je da je Rusija u martu u odnosu na februar povećala prihode od izvoza nafte i naftnih derivata za 9,3 milijarde dolara, na ukupno 19 milijardi dolara.

Цифре од којих боли глава: Ево колико је у марту Русија зарадила од продаје нафте

Foto: Sergei Bobylev / Zuma Press / Profimedia

Prema izveštaju IEA, cena nafte marke Urals u Primorsku u martu je porasla za 32,70 dolara po barelu, dostigavši 75,51 dolar po barelu, prenosi Sputnjik.

Prihodi od izvoza sirove nafte u martu 2026. godine porasli su za 5,4 milijarde dolara u odnosu na februar, dok su prihodi od izvoza naftnih derivata povećani za 3,9 milijardi dolara.

Izvoz nafte iz Rusije u martu porastao je za 0,27 miliona barela dnevno, na 4,6 miliona barela dnevno, dok je izvoz naftnih derivata povećan za 0,05 miliona barela dnevno, na 2,5 miliona barela dnevno.

(Tanjug)

Bonus video:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Tip fudbal

0 0

14. 04. 2026. u 11:26

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
