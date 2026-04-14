Ministar finansija SAD Besent: Kina je nepouzdan partner jer je tokom rata gomilala naftu

AMERIČKI ministar finansija Skot Besent izjavio je danas da je Kina tokom rata na Bliskom istoku bila nepouzdan globalni partner jer je gomilala zalihe nafte.

Besent je istovremeno optužio Kinu da je ograničavala izvoz određenih roba podsetivši da je tokom pandemije korona virusa gomilala medicinsku opremu, prenosi Rojters.

U razgovoru sa novinarima on je rekao da je razgovarao sa kineskim zvaničnicima o ovom pitanju, ali je izbegao je da odgovori na pitanje da li bi ovaj spor mogao da ugrozi plan američkog predsednika Donalda Trampa da krajem meseca poseti Peking. rekavši da Tramp i kineski predsednik Si Đinping imaju "veoma dobar radni odnos".

-Mislim da je stabilnost poruka za ovu posetu. Imali smo veliku stabilnost u odnosima od prošlog leta. Mislim da je komunikacija ključ, rekao je ministar finansija SAD.

