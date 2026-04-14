Kuper Fleg kao Majkl DŽordan: Ovo nije viđeno u NBA ligi preko pet decenija

Košarkaš Dalasa Kuper Fleg odigrao je prvu debitantsku sezonu u NBA ligi kao iz snova.

Naime, Kup Fleg je postao tek drugi ruki još od sezone 1973/74 koji je predvodio svoj tim u sve četiri glavne statističke kategorije – poenima, skokovima, asistencijama i ukradenim loptama. Pre njega, to je uspeo samo legendarni Majkl Džordan.

The Mavericks' young star joins MJ as the only rookies since 1973-74 to lead their team in total points, rebounds, assists and steals! 🤯 pic.twitter.com/xRvm1eNBsJ — NBA (@NBA) April 13, 2026

Fleg je sezonu završio sa prosekom od 21 poena, 6,7 skokova, 4,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte, potvrdivši status prvog pika na draftu.