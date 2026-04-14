Košarka

Kuper Fleg kao Majkl DŽordan: Ovo nije viđeno u NBA ligi preko pet decenija

Filip Milošević

14. 04. 2026. u 21:44

Košarkaš Dalasa Kuper Fleg odigrao je prvu debitantsku sezonu u NBA ligi kao iz snova.

Купер Флег као Мајкл Џордан: Ово није виђено у НБА лиги преко пет деценија

Foto: Stacy Revere / Getty images / Profimedia

Naime, Kup Fleg je postao tek drugi ruki još od sezone 1973/74 koji je predvodio svoj tim u sve četiri glavne statističke kategorije – poenima, skokovima, asistencijama i ukradenim loptama. Pre njega, to je uspeo samo legendarni Majkl Džordan.

Fleg je sezonu završio sa prosekom od 21 poena, 6,7 skokova, 4,5 asistencija i 1,2 ukradene lopte, potvrdivši status prvog pika na draftu.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Haos u Mađarskoj: Otkazano više od 40 letova za Budimpeštu