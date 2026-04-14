Košava konačno popušta: Evo kad stiže pravo prolećno vreme

VEČERAS u većem delu Srbije umereno do potpuno oblačno i suvo, a kratkotrajna kiša očekuje se u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim krajevima kao retka pojava. Košava u slabljenju.

U Beogradu oblačno uz slabljenje jugoistočnog vetra, a u pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna kiša.

Sutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom očekuje se uglavnom na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, u donjem Podunavlju i na istoku ujutro i pre podne umeren i jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12 °S, a najviša u toku dana od 18 do 23 °S.

VREME DO KRAJA SEDMICE



Do kraja sedmice promenljivo i umereno toplo vreme uz maksimalne temperature u većini dana od 18 do 23 °S. Padavine će biti lokalna i kratkotrajna pojava, pljuskovitog karaktera i sa većom čestinom pojave sredinom dana i posle podne u zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji.

