EU pred energetskim kolapsom: Aviokompanije traže hitne mere zbog nestašice kerozina
Trenutno nema nestašice goriva u Evropskoj uniji, ali bi uskoro mogao da se pojavi problem sa snabdevanjem mlaznim gorivom, rekla je danas portparolka Komisije.
- Trenutno nema dokaza o nestašici goriva u Evropskoj uniji, ali bi problemi sa snabdevanjem mogli da se pojave u bliskoj budućnosti, posebno za mlazno gorivo - rekla je portparolka Ana Kaisa Itkonen na konferenciji za novinare.
Ona je dodala da rafinerije EU pokrivaju oko 70 odsto potreba za mlaznim gorivom, a ostatak dolazi iz uvoza.
Rat na Bliskom istoku i zatvaranje Ormuskog moreuza
Rat na Bliskom istoku i zatvaranje Ormuskog moreuza doveli su do velikog skoka cena naftnih derivata, posebno kerozina.
Udruženje evropskih aerodroma upozorilo je prošle nedelje u pismu Evropskoj komisiji da bi u Evropi mogla doći do nestašice goriva za avione ako se plovidba kroz Ormuski moreuz ne obnovi u naredne tri nedelje.
Portparolka Itkonen je istakla da Komisija tesno sarađuje sa državama članicama kako bi imala potpun pregled zaliha goriva, kapaciteta rafinerija i alternativnih uvoznih ruta, što su neophodne informacije za preduzimanje bilo kakvih mera.
(Indeks)
