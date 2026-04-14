Sutra počinju radovi na izgradnji tunela Dunavska-Savska padina: Izmena trase na četiri linije
SEKRETARIJAT za javni prevoz objavio je da sutra počinju pripremni radovi na fazi 1 izgradnje dela tunela od ulice Karađorđeva do Dunavske padine i da će zbog toga četiri linije gradskog prevoza ići izmenjenom trasom.
Kako je navedeno, tokom navedene faze radova koja obuhvata Ulicu Jovana Avakumovića (deo od ulice Bulevar despota Stefana u dužini od 110 metara prema ulici Poenkareova) i Bulevar despota Stefana (deo od ulice Dragoslava Srejovića u dužini od 450 metara do ul. Kralja Dragutina), predviđeno je potpuno zatvaranje za saobraćaj ulice Jovana Avakumovića na posmatranoj deonici.
Takođe, planirano je zatvaranje za saobraćaj desne saobraćajne (žute) trake ulice Bulevar despota Stefana od ulice Dragoslava Srejovića do ul. Kralja Dragutina, gledano u smeru ka centru grada, dok preostala saobraćajna traka postaje traka isključivo za vozila javnog prevoza. Navedeni radovi dovešće do izmena u režimu radu linija javnog gradskog prevoza linija broj 33, 48, 58 i 96.
Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno će biti ukinuto stajalište „Jovana Avakumovića“ u ulici Bulevar despota Stefana (ispred zgrade MUP-a) – u smeru ka gradu, dok će vozila sa linija br. 33, 48 i 96 u smeru ka gradu privremeno koristiti stajalište „Železnička stanica (Dunav)“ (#709), koje u redovnom režimu koristi linija br. 44 kao svoje polazno stajalište.
Direktor Instituta "Jaroslav Černi" i predsednik Srpskog društva za tunele Dejan Divac izjavio je ranije za Tanjug da će tunel biti u dužini od dva kilometra, od Dunavske do Savske padine u Beogradu i spojiti deo grada od Bulevara Despota Stefana pa sve do parka Luke Ćelovića pored Ekonomskog fakulteta.
- Tunel će počinjati u Ulici Despota Stefana, prolaziti ispod Gavrila Principa i završavati se u parku Luke Ćelovića kod Ekonomskog fakulteta. Odatle će se saobraćajnica nastaviti ka Karađorđevoj ulici, omogućavajući direktnu vezu ka Novom Beogradu i značajno skraćujući vreme putovanja - dodao je Divac.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)