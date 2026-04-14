Slušanje slavuja na 30 lokacija: Manifestacija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 24. do 26. aprila

DRUŠTVO za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) treću godinu zaredom, od 24. do 26. aprila, organizuje manifestaciju „Noć slavuja“ u okviru koje će građani moći besplatno, na više od 30 lokacija širom Srbije, da slušaju male slavuje u večernjim satima, u pratnji ornitologa i drugih ljubitelja ptica.

Broj mesta na izletima je ograničen i prijave su obavezne na sajtu pticesrbije.rs.

- Interesovanje za izlete, pogotovo u gradovima, je veliko i mesta se brzo popune. Ljudi su željni vremena u prirodi, dubljeg ličnog iskustva i sticanja znanja o pticama koje na izletima mogu da pruže vodiči. Poseban je doživljaj kada u sumrak šetate u manjoj grupi ljudi, zajedno se trudite da budete tihi kako biste što bolje čuli pesmu slavuja i drugih noćnih pevača - kaže Danica Fajler iz DZPPS-a, koordinatorka manifestacije.

Čuvena pesma malog slavuja (Luscinia megarhynchos), u različitim periodima proslavljana kroz narodna verovanja i umetnost, traje zapravo veoma kratko: od povratka u naše podneblje tokom aprila pa do kraja maja.

Pevaju isključivo mužjaci, u nastojanju da uspostave gnezdeće teritorije i privuku ženke. Nakon toga, mali slavuj je tu sve do septembra kada kreću put Zapadne Afrike gde provodi zimu, ali više ne peva.

Izgled slavuja ne prati raskoš njegovog pevanja. Reč je o sitnoj ptici, veličine od 15-ak centimetara obojenoj u neupadljive sivkasto-riđe tonove. Na sve to, slavuj je vrlo skrovit, hitro se kreće kroz žbunje, pa se jako teško viđa. Iako se mogu čuti i tokom dana, njihova pesma dolazi do izražaja u večernjim i noćnim satima kada većina drugih ptica utihne. Na svim lokacijama izleti počinju u večernjim satima, kada ptice još uvek mogu da se posmatraju, a kako pada mrak i ptice se povlače, prodorna pesma slavuja postaje dominantna.

Za slušanje ptica neophodna je tišina pa je broj učesnika na izletima ograničen, a obavezne prijave otvorene su do 21. aprila ili dok se ne popune mesta.