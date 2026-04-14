Slušanje slavuja na 30 lokacija: Manifestacija Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije od 24. do 26. aprila
DRUŠTVO za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) treću godinu zaredom, od 24. do 26. aprila, organizuje manifestaciju „Noć slavuja“ u okviru koje će građani moći besplatno, na više od 30 lokacija širom Srbije, da slušaju male slavuje u večernjim satima, u pratnji ornitologa i drugih ljubitelja ptica.
Broj mesta na izletima je ograničen i prijave su obavezne na sajtu pticesrbije.rs.
- Interesovanje za izlete, pogotovo u gradovima, je veliko i mesta se brzo popune. Ljudi su željni vremena u prirodi, dubljeg ličnog iskustva i sticanja znanja o pticama koje na izletima mogu da pruže vodiči. Poseban je doživljaj kada u sumrak šetate u manjoj grupi ljudi, zajedno se trudite da budete tihi kako biste što bolje čuli pesmu slavuja i drugih noćnih pevača - kaže Danica Fajler iz DZPPS-a, koordinatorka manifestacije.
Čuvena pesma malog slavuja (Luscinia megarhynchos), u različitim periodima proslavljana kroz narodna verovanja i umetnost, traje zapravo veoma kratko: od povratka u naše podneblje tokom aprila pa do kraja maja.
Pevaju isključivo mužjaci, u nastojanju da uspostave gnezdeće teritorije i privuku ženke. Nakon toga, mali slavuj je tu sve do septembra kada kreću put Zapadne Afrike gde provodi zimu, ali više ne peva.
Za slušanje ptica neophodna je tišina pa je broj učesnika na izletima ograničen, a obavezne prijave otvorene su do 21. aprila ili dok se ne popune mesta.
Preporučujemo
ZAŠTO JE KRVNI PRITISAK VIŠI UJUTRU? Lekari daju odgovor
11. 04. 2026. u 22:45
"RUSI, IDITE KUĆI!" Jeziva politička poruka sa trga u Budimpešti, Mađar već počeo da radi po nalogu Brisela (VIDEO)
VELIKI politički zaokret u Mađarskoj najavio je lider opozicione Tise Petar Mađar, koji je posle izborne pobede poručio da zemlju čeka obnova punog učešća u Evropskoj uniji i NATO, miran prenos vlasti i ozbiljno preuređenje državnog vrha.
13. 04. 2026. u 07:27
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Tragač iz "potere" se srušio na pod usred emisije: Nastao muk u studiju, vidite reakciju Memedovića (VIDEO)
VODITELj je postavio takmičaru pitanje nakon kojeg je u studiju usledila neočekivano zabavna i zanimljiva situacija.
14. 04. 2026. u 08:09
