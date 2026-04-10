MEDIJI PIŠU: Sledi nestašica avionskog goriva širom Evrope, sve zavisi od samo jedne stvari
EVROPSKI aerodromi će verovatno biti suočeni sa nestašicama avionskog goriva ako se prolaz kroz Ormuski moreuz ne otvori u naredne tri nedelje, objavio je danas "Fajnenšel tajms".
FT se pritom poziva na pismo Saveta međunarodnih aerodroma (ACI) upućeno komesaru EU za saobraćaj Apostolosu Cicikostasu.
- Ako se prolaz kroz Ormuski moreuz ne nastavi na bilo koji značajan i stabilan način u naredne tri nedelje, sistemska nestašica avionskog goriva postaće realnost za EU - navodi se u pismu, uz upozorenje da bi potencijalna nestašica mogla da nanese štetu evropskoj ekonomiji remeteći vrhunac turističke sezone tokom leta, javlja Baha.
Organizacija je pozvala blok da prati snabdevanje naftom, s obzirom na to da cene energije ostaju visoke uprkos tekućem primirju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.
(b92)
