SKUPLJE KARTE, MANJE LETOVA: Globalni avio-prevoznici pred talasom novih taksi i restrikcija

RAST cena mlaznog goriva, koji je u poslednjim nedeljama skočio sa oko 85-90 na 150-200 dolara po barelu, primorao je veliki broj avio-kompanija širom sveta da podižu cene karata, uvode dodatne takse i revidiraju poslovne prognoze, preneo je Rojters.

Među najpogođenijima su Er Frans, koja planira poskupljenje dugolinijskih karata, Delta Erlajns, koja smanjuje kapacitete i povećava naknade za prtljag, kao i Junajted Erlajns, koji smanjuje neprofitabilne letove i povećava takse za prtljag.

Er Indija uvodi novu strukturu doplata za gorivo, dok Er Nju Zeland smanjuje broj letova i suspenduje godišnje prognoze zarade. Lufthanza i njen partner Turkiš Erlajns (San Ekspres) uvode dodatne takse na evropskim rutama, dok Britiš Ervejs (IAG) za sada odlaže poskupljenja.

U Aziji, Kataj Pacifik, IndiGo i Čajna Istern Erlajns uvode doplate za gorivo ili povećavaju postojeće, dok SAS i Izi Džet upozoravaju na dalji rast cena karata i moguće dodatne rezove u mreži letova.

Avio-kompanije širom sveta upozoravaju da bi dugotrajan rast cena goriva mogao dodatno da smanji profitabilnost i ubrza nova poskupljenja avionskih karata.

(Tanjug)