SKUPLJE KARTE, MANJE LETOVA: Globalni avio-prevoznici pred talasom novih taksi i restrikcija
RAST cena mlaznog goriva, koji je u poslednjim nedeljama skočio sa oko 85-90 na 150-200 dolara po barelu, primorao je veliki broj avio-kompanija širom sveta da podižu cene karata, uvode dodatne takse i revidiraju poslovne prognoze, preneo je Rojters.
Među najpogođenijima su Er Frans, koja planira poskupljenje dugolinijskih karata, Delta Erlajns, koja smanjuje kapacitete i povećava naknade za prtljag, kao i Junajted Erlajns, koji smanjuje neprofitabilne letove i povećava takse za prtljag.
Er Indija uvodi novu strukturu doplata za gorivo, dok Er Nju Zeland smanjuje broj letova i suspenduje godišnje prognoze zarade. Lufthanza i njen partner Turkiš Erlajns (San Ekspres) uvode dodatne takse na evropskim rutama, dok Britiš Ervejs (IAG) za sada odlaže poskupljenja.
U Aziji, Kataj Pacifik, IndiGo i Čajna Istern Erlajns uvode doplate za gorivo ili povećavaju postojeće, dok SAS i Izi Džet upozoravaju na dalji rast cena karata i moguće dodatne rezove u mreži letova.
Avio-kompanije širom sveta upozoravaju da bi dugotrajan rast cena goriva mogao dodatno da smanji profitabilnost i ubrza nova poskupljenja avionskih karata.
(Tanjug)
NOVA RAČUNICA: Država uvodi dodatan staž - Evo ko može ranije u penziju
10. 04. 2026. u 21:45
RUSI O NESTAŠICI AVIO-GORIVA U EU: Ne za tri, osetićete već naredne nedelje
10. 04. 2026. u 17:52
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
SAŠI OTKRIVENO TEŠKO OBOLjENjE Doktor ostao u čudu: "Ovo nisam video u zadnjih 20 godina"
"OD srednje škole muku mučim s tim..."
10. 04. 2026. u 09:52
