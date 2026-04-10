Ekonomija

NAFTA NA KLACKALICI: Barel blizu 100 dolara, ali tržište očekuje pad

V.N.

10. 04. 2026. u 10:19

FJUČERSI WTI sirove nafte porasli su danas iznad 99 dolara po barelu, ali cene su i dalje na putu da padnu za više od 10 odsto tokom sedmice nakon što su se SAD i Iran dogovorili o dvonedeljnom prekidu vatre.

НАФТА НА КЛАЦКАЛИЦИ: Барел близу 100 долара, али тржиште очекује пад

Foto: Veštačka inteligencija

Cena sirrove nafte iznosi 99,74 dolara po barelu, dok je cena Brent nafte oko 97 dolara, piše Trejding ekonomiks. Cena prirodnog gasa je 2,67, dok je cena benzina 3,04 dolara po barelu.

Navodi se i da je cena zlata opaka za oko 14 odsto i da je sada 4748.

Kada se radi o poljoprivrednim proizvodima, cena pirinča je opala za 1,36 odsto, kao i palmino ulje ( -1,27 odsto ) i uljana repica ( -1,05 odsto ). Dobitke predvode zob ( 0,84 ), kakao ( 0,70) i soja ( 0,59 odsto).

BONUS VIDEO

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
