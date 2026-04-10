HAOS NA TRŽIŠTU DERIVATA: Ogromne razlike u ceni dizela u EU, Hrvati ubedljivo najviše plaćaju

CENE goriva širom Evrope osetno su porasle nakon eskalacije krize na Bliskom istoku, usled koje je cena sirove nafte Brent premašila 100 dolara po barelu.

Zajednički američko-izraelski napad na Iran krajem februara podstakao je rast koji se direktno odrazio na maloprodajne cene. Od tada su cene benzina u Evropskoj uniji skočile za oko 15 posto, dok je dizel poskupeo za čak 30 posto, piše Euronews.

Prosečne cene u EU

Prema poslednjem nedeljnom biltenu o cenama nafte Evropske komisije, objavljenom 2. aprila s podacima na dan 30. marta, prosečna cena litre benzina Eurosuper 95 u EU iznosila je 1,871 evro. Litra dizela u proseku je stajala 2,076 evra. Razlike u cenama dizela među članicama su značajne.

Najskuplji je u Holandiji, gde litar košta 2,46 evra, a slede Danska (2,36 €), Nemačka (2,29 €), Finska (2,27 €) i Belgija (2,23 €). Cene više od evropskog proseka beleže i Austrija, Francuska, Irska, Švedska, Litvanija i Grčka. S druge strane, najjeftiniji dizel toči se na Malti po ceni od samo 1,21 evro po litru.

Među povoljnijim zemljama su i Mađarska, Slovenija i Bugarska, gde je cena 1,62 evra. U Hrvatskoj litar dizela stoji 1,88 evra, što je ispod proseka EU.

Auto-gas najskuplji u Hrvatskoj

Raspored zemalja po cenama benzina Eurosuper 95 vrlo je sličan onome za dizel. I ovde je Holandija najskuplja s cenom od 2,33 evra po litru, a Malta najjeftinija s 1,34 evra.

Visoke cene benzina imaju i Danska (2,23 €), Nemačka (2,13 €), Finska (2,05 €), Grčka (2,05 €) i Francuska (2,01 €). Uz Maltu, najpovoljnije cene ima Bugarska (1,44 €), a ispod 1,60 evra benzin se prodaje i u Sloveniji, Mađarskoj, Španiji, Slovačkoj i na Kipru.

Prosečna cena auto-gasa u Evropskoj uniji iznosi 0,841 evro po litri. Najnižu cenu ima Italija, gde litar stoji 0,66 evra, dok je najviša zabeležena u Hrvatskoj, s cenom od 1,26 evra. Značajan udio u konačnoj ceni goriva čine porezi.

(Indeks.hr)

