IRSKA NA IVICI SAOBRAĆAJNOG KOLAPSA: Vojska na ulicama zbog blokada

IRSKA se suočava sa ozbiljnim poremećajem saobraćaja i snabdevanja, nakon što su protesti zbog visokih cena goriva prerasli u blokade ključnih puteva i infrastrukture, prenosi BBC.

Vojska je angažovana kako bi pomogla policiji u uklanjanju vozila koja blokiraju saobraćajnice, dok irske vlasti proteste kod skladišta goriva već tretiraju kao organizovane blokade.

U pojedinim delovima zemlje saobraćaj je otežan već treći dan zaredom, dok kolone vozila usporeno prolaze u znak protesta zbog rasta cena goriva, koji je povezan sa ratom između SAD, Izraela i Irana.

Ministar pravde Džim O’Kalahan izjavio je da će vojska biti raspoređena kako bi se oslobodili pravci ka „kritičnoj infrastrukturi“, uz jasno upozorenje da vlasnici uklonjenih vozila ne treba naknadno da se žale na eventualnu štetu tokom intervencije.

Policija je poručila da prelazi u fazu sprovođenja zakona, ukoliko demonstranti ne prekinu blokade i ne raziđu se, naglašavajući da ovakve akcije ugrožavaju snabdevanje hranom, gorivom, vodom i stočnom hranom.

Premijer Mihol Martin je ocenio da blokiranje puteva i infrastrukture „nije fer oblik protesta“ i da je neprihvatljivo uskraćivati građanima osnovne resurse poput goriva i vode.

- Imamo blokirane glavne saobraćajnice i paralizovane osnovne tokove ekonomije - rekao je Martin, dodajući da su protesti „otišli predaleko“ i da nanose ozbiljnu štetu privredi.

Istovremeno, javni prevoz u Dablinu i šire suočava se sa velikim kašnjenjima i poremećajima, dok su putnici upozoreni da računaju na znatno duže vreme putovanja.

Predstavnici demonstranata tvrde da su građani nezadovoljni merama vlade i da su ponuđeni paketi pomoći nedovoljni, posebno za poljoprivrednike i prevoznike.

Protesti su izbili usled naglog rasta cena goriva, nakon poremećaja na globalnom tržištu izazvanog sukobima na Bliskom istoku i zatvaranjem Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine naftom.

Cene dizela u Irskoj dostigle su oko 2,14 evra po litru, dok benzin košta oko 1,91 evro, što je dodatno podstaklo nezadovoljstvo građana.