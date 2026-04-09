IRSKA NA IVICI SAOBRAĆAJNOG KOLAPSA: Vojska na ulicama zbog blokada
IRSKA se suočava sa ozbiljnim poremećajem saobraćaja i snabdevanja, nakon što su protesti zbog visokih cena goriva prerasli u blokade ključnih puteva i infrastrukture, prenosi BBC.
Vojska je angažovana kako bi pomogla policiji u uklanjanju vozila koja blokiraju saobraćajnice, dok irske vlasti proteste kod skladišta goriva već tretiraju kao organizovane blokade.
U pojedinim delovima zemlje saobraćaj je otežan već treći dan zaredom, dok kolone vozila usporeno prolaze u znak protesta zbog rasta cena goriva, koji je povezan sa ratom između SAD, Izraela i Irana.
Ministar pravde Džim O’Kalahan izjavio je da će vojska biti raspoređena kako bi se oslobodili pravci ka „kritičnoj infrastrukturi“, uz jasno upozorenje da vlasnici uklonjenih vozila ne treba naknadno da se žale na eventualnu štetu tokom intervencije.
Policija je poručila da prelazi u fazu sprovođenja zakona, ukoliko demonstranti ne prekinu blokade i ne raziđu se, naglašavajući da ovakve akcije ugrožavaju snabdevanje hranom, gorivom, vodom i stočnom hranom.
Premijer Mihol Martin je ocenio da blokiranje puteva i infrastrukture „nije fer oblik protesta“ i da je neprihvatljivo uskraćivati građanima osnovne resurse poput goriva i vode.
- Imamo blokirane glavne saobraćajnice i paralizovane osnovne tokove ekonomije - rekao je Martin, dodajući da su protesti „otišli predaleko“ i da nanose ozbiljnu štetu privredi.
Istovremeno, javni prevoz u Dablinu i šire suočava se sa velikim kašnjenjima i poremećajima, dok su putnici upozoreni da računaju na znatno duže vreme putovanja.
Predstavnici demonstranata tvrde da su građani nezadovoljni merama vlade i da su ponuđeni paketi pomoći nedovoljni, posebno za poljoprivrednike i prevoznike.
Protesti su izbili usled naglog rasta cena goriva, nakon poremećaja na globalnom tržištu izazvanog sukobima na Bliskom istoku i zatvaranjem Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi značajan deo svetske trgovine naftom.
Cene dizela u Irskoj dostigle su oko 2,14 evra po litru, dok benzin košta oko 1,91 evro, što je dodatno podstaklo nezadovoljstvo građana.
Preporučujemo
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)