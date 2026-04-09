Velike svetske kompanije traže partnere u Srbiji
VODEĆE nemačke i međunarodne kompanije, uključujući ZF Group, Kirchhoff Automotive, GEDA, Villeroy & Boch i Mühlhoff Umformtechnik, učestvovaće na InterConnect B2B SME Matchmaking Conference u Beogradu, gde dolaze sa konkretnom potražnjom za novim dobavljačima i poslovnim partnerima u Srbiji.
InterConnect B2B SME Matchmaking Conference održava se četvrti put u Srbiji i profilisala se kao najznačajniji B2B matchmaking događaj u Istočnoj Evropi za industrijski sourcing u sektorima metalske industrije, proizvodnje plastike, elektronike, mašinske industrije i alata, kao i industrijskih usluga.
Konferencija 2026 fokusiranija je nego prethodne, zahvaljujući poboljšanom formatu i korišćenju napredne analitike, sa ciljem veće relevantnosti, kvalitetnijeg povezivanja i konkretnih poslovnih rezultata.
Učešće pet vodećih nemačkih kompanija, koje dolaze sa realnim i aktivnim potrebama za nabavkom, potvrđuje rastući značaj Srbije kao destinacije za industrijski sourcing i razvoj dobavljačkih lanaca.
Strukturisan format usmeren na konkretan biznis
InterConnect je zasnovan na trostepenom pristupu koji obuhvata pripremu, direktne susrete i dalju razradu saradnje. Pre samog događaja, učesnici koriste namensku B2B matchmaking platformu za zakazivanje sastanaka sa kupcima unapred. Konferencijski dan, koji se održava 28. aprila, uključuje keynote predavanja i pet sati prethodno zakazanih B2B sastanaka između kupaca i odabranih srpskih dobavljača. Drugog dana, 29. aprila, organizuju se posete kompanijama, odnosno obilazak industrijskih pogona u Srbiji, sa ciljem produbljivanja razgovora i procene potencijalne saradnje.
Konferencija uključuje i dva ključna predavanja sa direktnom praktičnom vrednošću. Klaus Lavory, VP Procurement u kompaniji Kirchhoff Automotive, govoriće na temu „Kako poslovati sa globalnim automotive dobavljačima – primer Kirchhoff Automotive“, uz konkretne uvide u očekivanja i procese izbora dobavljača. Dr Dragana Vujović Đermanović, međunarodno iskusni biznis kouč, govoriće o ključnim sposobnostima potrebnim za uspeh u međunarodnom poslovanju i izgradnju održivih globalnih partnerstava.
Jedinstvena prilika za srpske kompanije
InterConnect 2026 pruža jasno fokusiranu priliku srpskim kompanijama da se direktno povežu sa donosiocima odluka iz vodećih evropskih kompanija. Događaj je namenjen firmama koje žele da razviju izvozne odnose, bolje razumeju zahteve međunarodnih nabavki i pozicioniraju se u globalnim lancima snabdevanja.
Konferenciju organizuje Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa kompanijom Convestenics Rio, sa kojom je zajednički razvijen koncept događaja.
Dodatne informacije dostupne su na: www.interconnect-conference.com
IRSKA NA IVICI SAOBRAĆAJNOG KOLAPSA: Vojska na ulicama zbog blokada
09. 04. 2026. u 14:36
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
