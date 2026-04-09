Velike svetske kompanije traže partnere u Srbiji

VODEĆE nemačke i međunarodne kompanije, uključujući ZF Group, Kirchhoff Automotive, GEDA, Villeroy & Boch i Mühlhoff Umformtechnik, učestvovaće na InterConnect B2B SME Matchmaking Conference u Beogradu, gde dolaze sa konkretnom potražnjom za novim dobavljačima i poslovnim partnerima u Srbiji.

InterConnect B2B SME Matchmaking Conference održava se četvrti put u Srbiji i profilisala se kao najznačajniji B2B matchmaking događaj u Istočnoj Evropi za industrijski sourcing u sektorima metalske industrije, proizvodnje plastike, elektronike, mašinske industrije i alata, kao i industrijskih usluga.

Konferencija 2026 fokusiranija je nego prethodne, zahvaljujući poboljšanom formatu i korišćenju napredne analitike, sa ciljem veće relevantnosti, kvalitetnijeg povezivanja i konkretnih poslovnih rezultata.

Učešće pet vodećih nemačkih kompanija, koje dolaze sa realnim i aktivnim potrebama za nabavkom, potvrđuje rastući značaj Srbije kao destinacije za industrijski sourcing i razvoj dobavljačkih lanaca.

Strukturisan format usmeren na konkretan biznis

InterConnect je zasnovan na trostepenom pristupu koji obuhvata pripremu, direktne susrete i dalju razradu saradnje. Pre samog događaja, učesnici koriste namensku B2B matchmaking platformu za zakazivanje sastanaka sa kupcima unapred. Konferencijski dan, koji se održava 28. aprila, uključuje keynote predavanja i pet sati prethodno zakazanih B2B sastanaka između kupaca i odabranih srpskih dobavljača. Drugog dana, 29. aprila, organizuju se posete kompanijama, odnosno obilazak industrijskih pogona u Srbiji, sa ciljem produbljivanja razgovora i procene potencijalne saradnje.

Konferencija uključuje i dva ključna predavanja sa direktnom praktičnom vrednošću. Klaus Lavory, VP Procurement u kompaniji Kirchhoff Automotive, govoriće na temu „Kako poslovati sa globalnim automotive dobavljačima – primer Kirchhoff Automotive“, uz konkretne uvide u očekivanja i procese izbora dobavljača. Dr Dragana Vujović Đermanović, međunarodno iskusni biznis kouč, govoriće o ključnim sposobnostima potrebnim za uspeh u međunarodnom poslovanju i izgradnju održivih globalnih partnerstava.

Jedinstvena prilika za srpske kompanije

InterConnect 2026 pruža jasno fokusiranu priliku srpskim kompanijama da se direktno povežu sa donosiocima odluka iz vodećih evropskih kompanija. Događaj je namenjen firmama koje žele da razviju izvozne odnose, bolje razumeju zahteve međunarodnih nabavki i pozicioniraju se u globalnim lancima snabdevanja.

Konferenciju organizuje Privredna komora Srbije (PKS) u saradnji sa kompanijom Convestenics Rio, sa kojom je zajednički razvijen koncept događaja.

Dodatne informacije dostupne su na: www.interconnect-conference.com