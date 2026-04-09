NE NAZIRE SE KRAJ ENERGETSKOJ KRIZI: Rekordne cene nafte u Evropi i Africi uprkos primirju SAD i Irana

CENE sirove nafte iz Evrope i Afrike dostigle su u sredu nove rekordne nivoe, uprkos naglom padu cena naftnih fjučersa nakon što je u utorak postignuto primirje između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, jer trgovci uračunavaju dugotrajne poremećaje u fizičkom snabdevanju naftom.

Najava primirja oborila je vodeće referentne ugovore Brent i WTI za 13 odsto, odnosno 16 odsto u sredu, ispod 100 dolara po barelu, pošto su investitori računali na ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i smanjenje geopolitičkog rizika.

Međutim, cene na fizičkom tržištu nisu pale, a neke su čak i porasle. Cena barela nafte Forties iz Severnog mora dostigla je rekordnih 146,43 dolara u četvrtak, pokazuju podaci LSEG.

Snažna tražnja i strah od nestašica

Ovaj raskorak ukazuje na snažnu potražnju rafinerija iz Azije i Evrope za naftom koja ne dolazi sa Bliskog istoka, što podiže cene alternativnih izvora iz Evrope i Afrike.

Istovremeno, to pokazuje da se očekuje nastavak poremećaja u snabdevanju. Nastavak gotovo potpune blokade Ormuskog moreuza od strane Irana i napadi na energetsku infrastrukturu u regionu podigli su premije po kojima se trguje naftom na rekordne nivoe.

Forties se trguje uz premiju ili diskont u odnosu na datirani Brent, fizički benčmark za brze isporuke. Datirani Brent se trguje skoro 27 dolara iznad junskih Brent fjučersa, dok je Forties dostigao rekordnu premiju od 20,25 dolara u odnosu na taj benčmark.

Tržište ostaje nestabilno uprkos primirju

- Reakcija na fjučers tržištu je očekivana, ali ne verujemo da će se brzo odraziti na stvarne tokove ili proizvodnju - navela je konsultantska kuća Energy Aspects.

Dodali su da privremeno dvonedeljno primirje znači da operateri neće ponovo pokretati rafinerije i naftna polja zbog rizika od novih prekida.

U Severnom moru i druge ključne vrste nafte, Brent, Oseberg, Ekofisk i Troll, dostigle su rekordne premije u sredu.

Američka WTI Midland nafta isporučena u Evropu trgovala se uz premiju od 20,70 dolara u odnosu na datirani Brent, što je takođe istorijski maksimum.

Vrednost datiranog Brent-a izračunava se na osnovu cena pet vrsta nafte iz Severnog mora i WTI Midland-a, a koristi se za formiranje cena više od 60 odsto globalno trgovane nafte.

U zapadnoj Africi, angolska Cabinda nafta trgovala se po ceni od oko 10 dolara iznad datiranog Brent-a, takođe na rekordnom nivou.

- Govorimo o mesecima pre povratka punih lanaca snabdevanja, tako da će ovaj veliki raskorak između fizičkog i papirnog tržišta sigurno potrajati - izjavio je analitičar Sparta Commodities Nil Krozbi.

(Rojters)