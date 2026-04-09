ALARMANTNI PODACI DOJČE VELEA: Sve više mladih planira da napusti Nemačku
DOJČE vele objavio je rezultate novog istraživanja koje ukazuje na zabrinjavajući trend među mladima u Nemačkoj.
- Nedavno istraživanje pokazuje da jedan od pet mladih Nemaca razmišlja o napuštanju zemlje, a 40% kaže da želi dugoročno da se preseli u inostranstvo. Brige o ekonomskoj sigurnosti ključni su pokretač ovog rastućeg trenda, navodi se u studiji - piše Dojče vele.
Ovi podaci ukazuju na sve izraženije nezadovoljstvo među mlađim generacijama, koje u sve većoj meri preispituju perspektivu života u jednoj od vodećih evropskih ekonomija. Posebno je značajno to što gotovo polovina ispitanika razmatra trajni odlazak, što prevazilazi uobičajene migracione trendove.
Kao ključni faktor izdvaja se osećaj ekonomske nesigurnosti – od rasta troškova života do neizvesnosti na tržištu rada. Upravo ti razlozi, prema istraživanju, podstiču mlade da budućnost traže van granica Nemačke.
Analitičari upozoravaju da bi ovakav trend mogao imati dugoročne posledice, pre svega kroz odliv obrazovanih i radno sposobnih kadrova, što bi dodatno opteretilo već složen demografski i ekonomski okvir zemlje.
Preporučujemo
Velike svetske kompanije traže partnere u Srbiji
09. 04. 2026. u 16:08
CNN OBJAVIO DA JE IRAN PROGLASIO VELIKU POBEDU, TRAMP POLUDEO Saopštenje je velika prevara, nadležni utvrđuju da li je počinjeno krivično delo
IRAN je saopštio da je ostvario veliku pobedu i primorao Sjedinjene Američke Države da prihvate njegov plan u 10 tačaka, navodi se u saopštenju Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana koje su preneli državni mediji, tvrdi CNN. Tramp je na obajvu CNN-a ekspresno reagovao i optužio ih za prevaru.
08. 04. 2026. u 02:39
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
TAJNI DOGOVORI IZ 80ih: Kako su SAD naoružavale Teheran, Regana umalo koštalo fotelje, umešan državni vrh - afera Iran-Kontra (FOTO)
OLIVER Nort je američki politički komentator i penzionisani pukovnik Korpusa američkih marinaca koji svakom svojom pojavom podseti na kontroverze koje se vežu za njegovo ime.
09. 04. 2026. u 12:33
Komentari (0)