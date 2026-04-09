ALARMANTNI PODACI DOJČE VELEA: Sve više mladih planira da napusti Nemačku

DOJČE vele objavio je rezultate novog istraživanja koje ukazuje na zabrinjavajući trend među mladima u Nemačkoj.

FOTO: GROK AI

- Nedavno istraživanje pokazuje da jedan od pet mladih Nemaca razmišlja o napuštanju zemlje, a 40% kaže da želi dugoročno da se preseli u inostranstvo. Brige o ekonomskoj sigurnosti ključni su pokretač ovog rastućeg trenda, navodi se u studiji - piše Dojče vele.

Ovi podaci ukazuju na sve izraženije nezadovoljstvo među mlađim generacijama, koje u sve većoj meri preispituju perspektivu života u jednoj od vodećih evropskih ekonomija. Posebno je značajno to što gotovo polovina ispitanika razmatra trajni odlazak, što prevazilazi uobičajene migracione trendove.

Foto: Printskrin/X/DW

Kao ključni faktor izdvaja se osećaj ekonomske nesigurnosti – od rasta troškova života do neizvesnosti na tržištu rada. Upravo ti razlozi, prema istraživanju, podstiču mlade da budućnost traže van granica Nemačke.

Analitičari upozoravaju da bi ovakav trend mogao imati dugoročne posledice, pre svega kroz odliv obrazovanih i radno sposobnih kadrova, što bi dodatno opteretilo već složen demografski i ekonomski okvir zemlje.