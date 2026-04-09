Ekonomija

OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel

В. Н.

09. 04. 2026. u 13:16

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 217 dinara, a benzina 191 dinara.

Foto: D. Milovanović

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 17. aprila.

U odnosu na prethodnu nedelju cena dizela veća je za tri dinara, a benzina za dva dinara.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA POREZ DO 15. APRILA: Važno podsećanje za preduzetnike i poljoprivrednike
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE ZA POREZ DO 15. APRILA: Važno podsećanje za preduzetnike i poljoprivrednike

PORESKA uprave Republike Srbije podseća poreske obveznike - preduzetnike, preduzetnike poljoprivrednike i preduzetnike druga lica koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na oporezivu dobit, da rok za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na Obrascu PPDG-1S za 2025. godinu, kao i plaćanje razlike poreza utvrđene po konačnom obračunu za 2025. godinu po podnetoj prijavi ističe 15. aprila tekuće godine.

09. 04. 2026. u 11:38

