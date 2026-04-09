OVO SU NOVE CENE GORIVA: Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel

STIGLE su nove cene goriva, tako da će od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštati 217 dinara, a benzina 191 dinara.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka, 17. aprila.

U odnosu na prethodnu nedelju cena dizela veća je za tri dinara, a benzina za dva dinara.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.