VELIKI je broj država koje žele da počnu s nabavkom nafte iz Rusije posle ublažavanja američkih sankcija, rekao je za ruske medije portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

- Tržišta su velika i onih koji žele da nabave rusku naftu je mnogo - naveo je Peskov.

Podsetimo, vlasti Tajlanda i Šri Lanke su već saopštile da nameravaju da od Rusije kupuju naftu.

Američki kanal Si-En-Bi-Si je, takođe, objavio da postoji čitav niz država koje žele isporuke iz Rusije, navodeći među njima i Japan.

SAD su izdale su novu opštu licencu kojom se privremeno dozvoljava prodaja ruske sirove nafte i derivata, utovarenih na brodove do 12. aprila, objavljeno je na sajtu američkog Ministarstva finansija.

Specijalni predstavnik ruskog predsednika Kiril Dmitrijev istakao je da će se mera odnositi na 100 miliona barela nafte iz Rusije.

Američki ministar finansija Skot Besent naveo je na mreži Iks da je mera usmerena na očuvanje stabilnosti globalnog energetskog tržišta i održavanje nižih cena energenata u trenutku povećane nestabilnosti.

(Sputnjik)



Može i lično sa Aleksom: Srbe su ubijali kao da su životinje, Košare će svi pamtiti