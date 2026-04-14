Strah: Pritisak na Trampa
SAUDIJSKA Arabija vrši pritisak na SAD da odustanu od blokade Ormuskog moreuza i da se vrate za pregovarački sto, iz straha da bi američko zatvaranje tog moreuza moglo da dovede do toga da Iran, preko militantne grupe Huti u Jemenu, blokira i moreuz u Crvenom moru, rekli su saudijski energetski zvaničnici.
Zvaničnici su za Volstrit džornal rekli da je ta zemlja upozorila SAD da bi Iran mogao da uzvrati zatvaranjem Bab el-Mandeba, uskog moreuza u Crvenom moru, preko koga ta zemlja izvozi svoju naftu.
Naveli su da je Saudijska Arabija za sada obezbedila da Huti, koje podržava Iran, ne napadaju njihove brodove, ali da je situacija nestabilna i da bi Huti mogli agresivnije da uđu u sukob ukoliko ih Iran dodatno pritisne.
Saudijski energetski zvaničnici su upozorili i da bi Huti takođe mogli da počnu da nameću takse na brodove za tranzit.
