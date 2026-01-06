Tip fudbal

JUČE JE PROŠAO "GG" TIKET: Evo današnjih predloga za igru "oba tima daju gol"

В.М.

06. 01. 2026. u 06:11

TIP vam za danas predlaže nekoliko utakmica na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Foto: Profimedia

U ponedeljak smo pogodili da će obe ekipe pogađati mređu protivnika na utakmicama Galatasaraj - Trabzonspor (4:1) i Monpeqe - Dankerk (1:3).

Taj tiket možete da Wčekirate na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak

13.00 Makabi Ironi Kirjat Ata - T. Tamra GG (1,88)
16.00 Vizela U23 - Rio Ave U23 GG (1,76)

Ukupna kvota: 3,30

 

