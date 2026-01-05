Politika

"E, BEDO LJUDSKA" Ana Brnabić poručila Ponošu: Bolji biste bili da razumete makar jednu Vučićevu reč

Novosti online

05. 01. 2026. u 20:20

PREDSEDNICA parlamenta Ana Brnabić poručila je opozicionaru Zdravku Ponošu da su političari kao on sebe zatvorili u sopstvenu mržnju, glupost i uzaludnost.

Е, БЕДО ЉУДСКА Ана Брнабић поручила Поношу: Бољи бисте били да разумете макар једну Вучићеву реч

Foto: Printskrin

- E, bedo ljudska. Da umete da čujete i razumete makar jednu reč koju Aleksandar Vučić izgovori bili biste i bolji ljudi i bolji političari. Ovako ste sami sebe zatvorili u sopstvenu mržnju, glupost i uzaludnost - navela je Ana Brnabić na Iksu.

Tagovi
pogledaj sve

Politika
