NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

06. 01. 2026. u 07:00

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

Utorak

18.00 Leće - Roma X2&0-3 (1.47)

20.45 Sasuolo - Juventus GG (1.95)
21.00 Vest hem - Notingem forest D 1+ (1.40)

Ukupna kvota: 4,01

Roma ima napadačkih problema, ali je defanzivno odlična, Leće sigurno neće juriti da napadne na ovom meču i zbog toga predlažemo naš tip.

Sasuolo bi mogao namučiti Juve, opasan je rival "staroj dami" na svom terenu, ume da je namuči i verujemo da ćemo gledati veoma zanimljiv meč.

Ovo je idealna prilika za Vest hem da se vrati u život, potrebna mu je pobeda nad direktnim rivalom u borbi za opstanak, uložio je preko 50 miliona evra na početku prelaznog roka u svoju navalu i to bi se trebalo isplatiti bar jednim postignutim golom na "London stadionu".

