NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.
Utorak
18.00 Leće - Roma X2&0-3 (1.47)
21.00 Vest hem - Notingem forest D 1+ (1.40)
Ukupna kvota: 4,01
Roma ima napadačkih problema, ali je defanzivno odlična, Leće sigurno neće juriti da napadne na ovom meču i zbog toga predlažemo naš tip.
Sasuolo bi mogao namučiti Juve, opasan je rival "staroj dami" na svom terenu, ume da je namuči i verujemo da ćemo gledati veoma zanimljiv meč.
Ovo je idealna prilika za Vest hem da se vrati u život, potrebna mu je pobeda nad direktnim rivalom u borbi za opstanak, uložio je preko 50 miliona evra na početku prelaznog roka u svoju navalu i to bi se trebalo isplatiti bar jednim postignutim golom na "London stadionu".
BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote
05. 01. 2026. u 07:30 >> 12:54
BEZ IKSA NEMA FIKSA: Tri predloga za mečeve na kojima verujemo da neće biti pobednika
05. 01. 2026. u 08:40
3+ TIKET ZA DANAS: Na ovim utakmicama mreže će se "sigurno" tresti
05. 01. 2026. u 08:00 >> 08:47
OBA TIMA DAJU GOL: Evo današnjih predloga za igru "GG"
05. 01. 2026. u 08:54
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... stvari se menjaju. I to više ne polako. A najnovija vest - obradovala je ruskog predsednika, Vladimira Putina.
05. 01. 2026. u 17:05
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
Najnovije vesti iz tenisa tiču se srpske reprezentacije i njenog predstojećeg učešća u Dejvis kupu.
05. 01. 2026. u 12:06
Komentari (0)