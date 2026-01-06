NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je za danas izdvojila sledeće predloge.

Utorak 18.00 Leće - Roma X2&0-3 (1.47)



21.00 Vest hem - Notingem forest D 1+ (1.40) 20.45 Sasuolo - Juventus GG (1.95)21.00 Vest hem - Notingem forest D 1+ (1.40) Ukupna kvota: 4,01

Roma ima napadačkih problema, ali je defanzivno odlična, Leće sigurno neće juriti da napadne na ovom meču i zbog toga predlažemo naš tip.

Sasuolo bi mogao namučiti Juve, opasan je rival "staroj dami" na svom terenu, ume da je namuči i verujemo da ćemo gledati veoma zanimljiv meč.

Ovo je idealna prilika za Vest hem da se vrati u život, potrebna mu je pobeda nad direktnim rivalom u borbi za opstanak, uložio je preko 50 miliona evra na početku prelaznog roka u svoju navalu i to bi se trebalo isplatiti bar jednim postignutim golom na "London stadionu".

