KREMASTA PASTA SA TIKVICAMA: Brza i lagana večera
Nežna, kremasta i puna svežine – ova pasta sa tikvicama gotova je za manje od 30 minuta i idealna je kada želite nešto jednostavno, a ukusno.
- 400 gr paste (fuzili ili pene)
- 1 velika tikvica
- 1 mali crni luk
- 2 čena belog luka
- 200 ml pavlake (30% ili 18%)
- 2–3 kašike krem sira ili maskarponea (opciono, ali preporučeno)
- 2 kašike putera ili maslinovog ulja
- so i biber po ukusu
- prstohvat čilija ili muškatnog oraščića
- šaka sitno seckanog vlašca
- opciono: 50–80 g rendanog sira (parmezan ili gauda)
Priprema
Skuvajte pastu al dente u slanoj vodi. Ocedite i sačuvajte oko ½ šolje vode od kuvanja. Tikvicu izrendajte krupno ili isecite na tanke polumesece. U tiganju zagrejte puter ili maslinovo ulje, pa propržite sitno seckan crni luk. Dodajte beli luk i kratko propržite. Dodajte tikvice i kuvajte 3–4 minuta, dok ne omekšaju i puste sok. Ulijte pavlaku, dodajte krem sir i začinite solju, biberom i odabranim začinima. Dodajte testeninu i malo vode od kuvanja, pa mešajte dok se ne dobije gust i kremast sos. Na kraju dodajte vlašac i, po želji, rendani sir. Poslužite odmah.
Prijatno!
Komentari (0)