KREMASTA PASTA SA TIKVICAMA: Brza i lagana večera

Milena Tomasevic

06. 01. 2026. u 07:00

Nežna, kremasta i puna svežine – ova pasta sa tikvicama gotova je za manje od 30 minuta i idealna je kada želite nešto jednostavno, a ukusno.

КРЕМАСТА ПАСТА СА ТИКВИЦАМА: Брза и лагана вечера

FOTO: Novosti


Sastojci
  • 400 gr paste (fuzili ili pene)
  • 1 velika tikvica
  • 1 mali crni luk
  • 2 čena belog luka
  • 200 ml pavlake (30% ili 18%)
  • 2–3 kašike krem sira ili maskarponea (opciono, ali preporučeno)
  • 2 kašike putera ili maslinovog ulja
  • so i biber po ukusu
  • prstohvat čilija ili muškatnog oraščića
  • šaka sitno seckanog vlašca
  • opciono: 50–80 g rendanog sira (parmezan ili gauda)

Priprema

Skuvajte pastu al dente u slanoj vodi. Ocedite i sačuvajte oko ½ šolje vode od kuvanja. Tikvicu izrendajte krupno ili isecite na tanke polumesece. U tiganju zagrejte puter ili maslinovo ulje, pa propržite sitno seckan crni luk. Dodajte beli luk i kratko propržite. Dodajte tikvice i kuvajte 3–4 minuta, dok ne omekšaju i puste sok. Ulijte pavlaku, dodajte krem sir i začinite solju, biberom i odabranim začinima. Dodajte testeninu i malo vode od kuvanja, pa mešajte dok se ne dobije gust i kremast sos. Na kraju dodajte vlašac i, po želji, rendani sir. Poslužite odmah.

Prijatno!

