KREMASTA PASTA SA TIKVICAMA: Brza i lagana večera

KAD god se govori o Venecueli u medijima, priča se vrti oko nafte. Spominju se najveće rezerve nafte na svetu, sankcije, krize cena i pregovori o proizvodnji. Ispod te površine skriva se puno šira priča. Venecuela je jedna od resurno najbogatijih zemalja planeta ne samo po nafti, nego po čitavom spektru minerala i sirovina koje su ključne za industriju 21. veka. Ko god želi ozbiljno da razume zašto se Vašington uporno vraća na temu Venecuele, mora da pogleda u zlato, koltan, retke metale, boksit, železnu rudu i plin.