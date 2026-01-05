SADA I ZVANIČNO! Crvena zvezda dovela prvo pojačanje u zimskom prelaznom roku

Holandski fudbaler Džej Enem novi je igrač Crvene zvezde, saopštio je večeras šampion Srbije.

FOTO: FK Crvena zvezda

Enem je prvo pojačanje Crvene zvezde u zimskom prelaznom roku. On je član OFK Beograda, a u Crvenu zvezdu je stigao na pozajmicu do kraja sezone, uz mogućnost otkupa ugovora.

"Srećan sam što sam ovde, Zvezda je veliki klub. Osećam se dobro, iako sam danas imao dva leta i malo sam umoran, ali sam ipak izašao na teren i odradio lakši trening. Drago mi je što sam upoznao trenera, nove saigrače i imao priliku da ih sve vidim. Snažan sam napadač, brz, napadam prostor i volim da postižem golove. Moj cilj u ovoj polusezoni je da dajem golove i da pobeđujemo. Nadam se da će tako biti na svakoj utakmici", istakao je Enem, preneo je zvanični sajt Crvene zvezde.

Enem je rođen 11. marta 2003. godine u Holandiji. Nastupao je za mlađe kategorije AZ Alkmara, Ajaksa i Venecije. U dosadašnjem delu seniorske karijere igrao je za Vis Pesaro, Veneciju, Etnikos, ALS Omoniju i OFK Beograd.

Holandski fudbaler je do sada u dresu OFK Beograda čak 10 puta tresao mreže protivnika u Superligi Srbije.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“