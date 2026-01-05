Fudbal

HRVAT POLOMIO NOGU! Reprezentativac Hrvatske mora na operaciju, upitan i za Mundijal

Filip Milošević

05. 01. 2026. u 22:33

Fudbaler Mančester sitija i reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol biće podvrgnut operaciji desne noge, saopštio je večeras engleski klub.

FOTO: AP/Tanjug

"Gvardiol je zadobio prelom tibijalne kosti desne noge. On se povredio tokom drugog poluvremena jučerašnje utakmice Premijer lige protiv Čelsija (1:1). Odbrambeni fudbaler će krajem ove nedelje biti operisan, a lekari će nastaviti sa detaljnim pregledima kako bi utvrdili puni obim povrede i očekivani tok oporavka", navodi se u saopštenju engleskog kluba.

Mančester siti nije objavio koliko će hrvatski fudbaler odsustvovati sa terena, a britanski mediji navode da bi Gvardiol mogao da pauzira do kraja sezone.

Gvardiol (23) je ove sezone odigrao 23 utakmice za Mančester siti i postigao je dva gola.

Defanzivac Sitija i Hrvatske će odsustvovati nekoliko meseci, pa se tako i njegov nastup na Svetskom prvenstvu u junu mesecu dovodi u pitanje.

