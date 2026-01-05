HRVAT POLOMIO NOGU! Reprezentativac Hrvatske mora na operaciju, upitan i za Mundijal
Fudbaler Mančester sitija i reprezentativac Hrvatske Joško Gvardiol biće podvrgnut operaciji desne noge, saopštio je večeras engleski klub.
"Gvardiol je zadobio prelom tibijalne kosti desne noge. On se povredio tokom drugog poluvremena jučerašnje utakmice Premijer lige protiv Čelsija (1:1). Odbrambeni fudbaler će krajem ove nedelje biti operisan, a lekari će nastaviti sa detaljnim pregledima kako bi utvrdili puni obim povrede i očekivani tok oporavka", navodi se u saopštenju engleskog kluba.
Mančester siti nije objavio koliko će hrvatski fudbaler odsustvovati sa terena, a britanski mediji navode da bi Gvardiol mogao da pauzira do kraja sezone.
Gvardiol (23) je ove sezone odigrao 23 utakmice za Mančester siti i postigao je dva gola.
Defanzivac Sitija i Hrvatske će odsustvovati nekoliko meseci, pa se tako i njegov nastup na Svetskom prvenstvu u junu mesecu dovodi u pitanje.
