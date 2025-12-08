Ekonomija

OVAKO MOŽETE DA PRIJAVITE OBJEKAT ZA LEGALIZACIJU: Svi detalji na jednom mestu

В. Н.

08. 12. 2025. u 10:00

PRIJAVA nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počela je danas i trajaće do 5. februara.

ОВАКО МОЖЕТЕ ДА ПРИЈАВИТЕ ОБЈЕКАТ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ: Сви детаљи на једном месту

D. Novković

Procedura je vrlo jednostavna.

Kako će ona izgledati i koja su ta dva dokumenta potrebna, u intervjuu za "Novosti" govorila je Aleksandra Sofronijević, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrestrukture.

- Zakon je zamišljen po principu evidentiraj, prijavi, proveri i upiši. Prijava koja se elektronski podnosi je jednostavna za popunjavanje. Prijavu možete popuniti samostalno ako ste e-građanin ili ukoliko niste, dovoljno je da imate pristup internetu i mejl adresu. Prijava je dostupna na sajtu svojnasvome.gov.rs. U prijavu je potrebno uneti osnovne podatke o podnosiocu i o nepokretnosti. Pored samostalnog prijavljivanja na digitalnoj platformi, ako građanin nema potrebno tehničko znanje, to može uraditi i na šalterima svoje opštine ili pošte. Prijavljivanje počinje 8. decembra i traje 60 dana, uz dodatnih 30 dana za podnošenje eventualnih prigovora. Službenici u opštini ili pošti popuniće prijavu u vaše ime, za nekoliko minuta. Ova usluga je besplatna. Dakle, za prijavljivanje su potrebna dva dokumenta: važeća lična karta i dokaz o osnovu sticanja - kupoprodajni ugovor, rešenje o nasleđivanju, rešenje o dodeli ili kupovini zemljišta, ugovor o zajedničkoj gradnji - rekla je ministarka.

Troškovi upisa do 1.000 evra

Građani će moći da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija koje će biti dostupne do kraja godine, a uz pomoć ovlašćenih službenika pošte koji će za njih popuniti i podneti elektronsku prijavu.

Troškovi upisa kreću se u rasponu od 100 do 1.000 evra i zavise od površine objekta i mesta gde se nepokretnost nalazi.

 

Ko je oslobođen plaćanja

Od plaćanja naknade oslobođeni su: primaoci socijalne pomoći, osobe sa invaliditetom, borci, samohrani roditelji i porodice sa troje i više dece.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti čime će građani moći slobodno da raspolažu svojom imovinom - kroz kupoprodaju, nasleđivanje, hipoteku, legalno priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Nulta tolerancija na bespravnu gradnju

Takođe, zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer će po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biti upisani kao vlasništvo države.

Za porodične kuće i stanove, visina naknade zavisi od veličine mesta, odnosno broja stanovnika, pa u Beogradu naknada iznosi od 100 do 1.000 evra, u mestima sa više od 100.000 stanovnika naknada se kreće od 100 do 500 evra, a u mestima koja imaju od 50.000 do 100.000 stanovnika naknada je od 100 do 300 evra.

U mestima sa manje od 50.000 stanovnika, naknada je fiksna i iznosi 100 evra.

Za magacine, ekonomske i pomoćne objekte, kao i proizvodne pogone, naknada se određuje na osnovu površine objekta: Za objekte manje od 500 metara kvadratnih je besplatno, za objekte veće od 500 kvadrata naknada iznosi 10 evra za svaki naredni kvadratni metar preko 500 kvadrata.

