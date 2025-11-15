SAD PRODUŽILE LUKOILU LICENCU ZA POSLOVANJE DO 13. DECEMBRA
MINISTARSTVO finansija SAD izdalo je licencu kojom se dozvoljava da se transakcije vezane za prodaju međunarodne imovine kompanije Lukoil nastave do 13. decembra, navedeno je u dokumentu objavljenom sinoć na sajtu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).
Ministarstvo finansija SAD izdalo je i licencu za obavljanje transakcija sa četiri Lukoilove komapanije koje posluju u Bugarskoj koja je produžena do 29. aprila 2026. godine. Kompanije u pitanju su Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bugarska, Lukoil Aviation Bugarska, Lukoil Bulgaria Bunker, kao i entiteti u kojima ove kompanije poseduju 50 odsto ili više vlasničkog udela.
Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv Lukoila u sklopu pritisaka na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini. Nedugo zatim Vašington je blokirao pokušaj Lukoila da proda imovinu kompaniji sa sedištem u Švajcarskoj Gunvor pre roka za sprovođenje sankcija 21. novembra.
Lukoil je nedavno saopštio da traži kupce za svoju međunarodnu imovinu, a procenjuje se da njegova imovina vredi oko 22 milijarde dolara, prema izveštajima iz 2024. godine.
(Tanjug)
RUSI OBJAVILI SPISAK NAJVEĆIH NEPRIJATELjA: Evo na kom je mestu Hrvatska
RUSKI ski list „Vzgljad“ sastavio je i u utorak objavio „Rejting neprijateljskih vlada“ kako bi pokazao razliku između država koje se svesno suprotstavljaju Rusiji i onih koje su na tu odluku „protiv njihove volje naterale spoljnopolitičke okolnosti“, prenosi Slobodna Dalmacija.
14. 11. 2025. u 16:54
ZELENSKI ALARMIRAO EVROPU: Rusija će pokrenuti veliku agresiju na kontinent, poznata i godina
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski tvrdi da Rusija planira da pokrene veliku agresiju na evropskom kontinentu 2029. ili 2030. godine, navodeći da na to ukazuje povećana ruska proizvodnja oružja.
13. 11. 2025. u 10:54
Policija uletela na svadbu, HAPSI MLADU - a tek objašnjenje! Ovo je LUDNICA (VIDEO)
ČAK i na najlepšim svadbama ponekad se dese nepredviđene situacije, sitne greške ili čak veći incidenti.
14. 11. 2025. u 16:23
Komentari (0)