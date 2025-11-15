SAD PRODUŽILE LUKOILU LICENCU ZA POSLOVANJE DO 13. DECEMBRA

MINISTARSTVO finansija SAD izdalo je licencu kojom se dozvoljava da se transakcije vezane za prodaju međunarodne imovine kompanije Lukoil nastave do 13. decembra, navedeno je u dokumentu objavljenom sinoć na sajtu američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC).

Ministarstvo finansija SAD izdalo je i licencu za obavljanje transakcija sa četiri Lukoilove komapanije koje posluju u Bugarskoj koja je produžena do 29. aprila 2026. godine. Kompanije u pitanju su Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bugarska, Lukoil Aviation Bugarska, Lukoil Bulgaria Bunker, kao i entiteti u kojima ove kompanije poseduju 50 odsto ili više vlasničkog udela.

Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv Lukoila u sklopu pritisaka na Moskvu da pristane na mirovne pregovore o Ukrajini. Nedugo zatim Vašington je blokirao pokušaj Lukoila da proda imovinu kompaniji sa sedištem u Švajcarskoj Gunvor pre roka za sprovođenje sankcija 21. novembra.

Lukoil je nedavno saopštio da traži kupce za svoju međunarodnu imovinu, a procenjuje se da njegova imovina vredi oko 22 milijarde dolara, prema izveštajima iz 2024. godine.

(Tanjug)