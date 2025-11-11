Ekonomija

"RUSKA STRANA SPREMNA DA PREPUSTI KONTROLU NAD NIS-OM TREĆEM LICU" Đedović: Poslat zahtev OFAC-u za produžetak licence za rad

В. Н.

11. 11. 2025. u 09:41

RUSKI vlasnici kompanije NIS poslali su zahtev američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom - saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

РУСКА СТРАНА СПРЕМНА ДА ПРЕПУСТИ КОНТРОЛУ НАД НИС-ОМ ТРЕЋЕМ ЛИЦУ Ђедовић: Послат захтев ОФАЦ-у за продужетак лиценце за рад

Foto: Promo

- U molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. Država Srbija je ovaj zahtev zvanično podržala. OFAC je već reagovao određenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora pronaći, ali građani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi - ističe ministarka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - Potičem iz porodice boraca (FOTO)
Poznati

0 0

DEDA SLAVNE GLUMICE BIO PARTIZAN: Otac doktor iz Srbije, njeno pravo ime je SRPSKO - "Potičem iz porodice boraca" (FOTO)

OVOG decembra Mila Jovović slavi 50. rođendan. Svojih prvih pola veka. A skoro četiri decenije je pred kamerama, što možda deluje naučnofantastično, kao neki od njenih hit fimova, na primer "Peti element" ili "Pritajeno zlo". Rođena je u Kijevu, ima ukrajinsko i američko državljanstvo, majka joj je Ruskinja, dok je otac, kao što je poznato, sa ovih prostora.

11. 11. 2025. u 12:52

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta

KAKO DA NE OSETITE PRAZNIČNE TROŠKOVE: Telefonom do mKeš kredita OTP banke za nekoliko minuta