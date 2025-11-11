"RUSKA STRANA SPREMNA DA PREPUSTI KONTROLU NAD NIS-OM TREĆEM LICU" Đedović: Poslat zahtev OFAC-u za produžetak licence za rad
RUSKI vlasnici kompanije NIS poslali su zahtev američkom OFAC-u u kojem se traži produžetak licence za rad, na osnovu pregovora sa trećom stranom - saopštila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.
- U molbi se navodi da je ruska strana spremna da prepusti kontrolu i uticaj nad kompanijom NIS trećem licu. Država Srbija je ovaj zahtev zvanično podržala. OFAC je već reagovao određenim komentarima i nadamo se da će izneti svoj stav već tokom nedelje. Vremena je sve manje i rešenje se mora pronaći, ali građani ne smeju da trpe i ostanu bez goriva. To se neće i ne sme dogoditi - ističe ministarka.
