Zašto sve više firmi ulaže u razvoj mobilnih aplikacija: Mobilne aplikacije su postale glavni kanal komunikacije

31. 10. 2025. u 11:07

Da li ste primetili da gotovo svaka usluga koju koristimo danas ima i svoju aplikaciju? Banke, marketi, servisi za dostavu, mediji, pa čak i lokalni biznisi – svi žele da budu prisutni na ekranu korisnika.

Foto: Piksabej

Razlog je jednostavan: korisnici više ne žele da traže informacije na sajtovima. Oni očekuju brz pristup, jasnoću i funkcionalnost bez suvišnih koraka.

Istraživanja pokazuju da prosečan korisnik dnevno provede više od 4 sata na mobilnim aplikacijama, dok svega 30 minuta odlazi na mobilne pretraživače.

U tom odnosu – jasno je gde se danas vodi borba za pažnju.

Mobilna aplikacija poboljšava prodaju i lojalnost kupaca

Pre samo nekoliko godina, mnoge firme su aplikacije posmatrale kao sporedan kanal komunikacije sa korisnicima. Danas, one su postale ključni kanal prodaje i podrške korisnicima.

Kroz aplikaciju, korisnici mogu da poruče proizvod, dobiju personalizovanu ponudu, prate status narudžbine ili komuniciraju direktno sa brendom – bez čekanja i mejlova.

Kompanije koje imaju aplikaciju ostaju u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima.

Kroz push notifikacije, personalizovane preporuke, posebne ponude i programe lojalnosti, aplikacija postaje kanal koji gradi poverenje i podstiče ponovnu kupovinu.

Planiranje i razvoj kao temelj kvalitetne aplikacije

Da bi aplikacija bila uspešna, razvoj mora da se zasniva na razumevanju poslovnih ciljeva i potreba korisnika.

Upravo zato firme koje ulažu u analizu, UX/UI dizajn i testiranje imaju veće šanse da naprave proizvod koji korisnici zaista žele da koriste.

„Aplikacija nije samo tehnološko rešenje – ona mora da prati poslovnu logiku, ciljeve i potrebe korisnika“, objašnjavaju iz kompanije Cubes, koja već više od decenije razvija prilagođena rešenja za Android i iOS platforme.

Tim Cubes-a kroz svaki projekat prolazi sa jasno definisanim fazama – od analize, dizajna i razvoja, do testiranja i održavanja – kako bi krajnji rezultat bio stabilna, sigurna i merljiva aplikacija.

Foto: Piksabej

Mobilna aplikacija kao dugoročna investicija

Kompanije koje su uložile u razvoj mobilnih aplikacija beleže rast angažovanja korisnika, veću prodaju i smanjenje troškova korisničke podrške.

Za mnoge firme, aplikacija je postala centralni kanal kroz koji se odvija komunikacija sa korisnicima i ostvaruje najveći deo prodaje.

Kada se mobilna aplikacija razvija sa jasnim ciljevima, preciznim planom i kvalitetnim održavanjem, ona postaje ulaganje koje donosi trajnu vrednost poslovanju.

Cubes više od decenije pravi aplikacije za klijente u različitim industrijama – od finansija i logistike, do medija i e-commerce sektora – sa fokusom na stabilnost, sigurnost i merljive rezultate. Rezultati takvog pristupa vide se u aplikacijama koje se svakodnevno koriste i partnerstvima koja traju godinama. Pogledajte projekte i saznajte više o raznovrsnim rešenjima koja Cubes razvija za klijente u Srbiji i inostranstvu.

 

 

 

 

