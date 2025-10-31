Zašto sve više firmi ulaže u razvoj mobilnih aplikacija: Mobilne aplikacije su postale glavni kanal komunikacije
Da li ste primetili da gotovo svaka usluga koju koristimo danas ima i svoju aplikaciju? Banke, marketi, servisi za dostavu, mediji, pa čak i lokalni biznisi – svi žele da budu prisutni na ekranu korisnika.
Razlog je jednostavan: korisnici više ne žele da traže informacije na sajtovima. Oni očekuju brz pristup, jasnoću i funkcionalnost bez suvišnih koraka.
Istraživanja pokazuju da prosečan korisnik dnevno provede više od 4 sata na mobilnim aplikacijama, dok svega 30 minuta odlazi na mobilne pretraživače.
U tom odnosu – jasno je gde se danas vodi borba za pažnju.
Mobilna aplikacija poboljšava prodaju i lojalnost kupaca
Pre samo nekoliko godina, mnoge firme su aplikacije posmatrale kao sporedan kanal komunikacije sa korisnicima. Danas, one su postale ključni kanal prodaje i podrške korisnicima.
Kroz aplikaciju, korisnici mogu da poruče proizvod, dobiju personalizovanu ponudu, prate status narudžbine ili komuniciraju direktno sa brendom – bez čekanja i mejlova.
Kompanije koje imaju aplikaciju ostaju u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima.
Kroz push notifikacije, personalizovane preporuke, posebne ponude i programe lojalnosti, aplikacija postaje kanal koji gradi poverenje i podstiče ponovnu kupovinu.
Planiranje i razvoj kao temelj kvalitetne aplikacije
Da bi aplikacija bila uspešna, razvoj mora da se zasniva na razumevanju poslovnih ciljeva i potreba korisnika.
Upravo zato firme koje ulažu u analizu, UX/UI dizajn i testiranje imaju veće šanse da naprave proizvod koji korisnici zaista žele da koriste.
„Aplikacija nije samo tehnološko rešenje – ona mora da prati poslovnu logiku, ciljeve i potrebe korisnika“, objašnjavaju iz kompanije Cubes, koja već više od decenije razvija prilagođena rešenja za Android i iOS platforme.
Tim Cubes-a kroz svaki projekat prolazi sa jasno definisanim fazama – od analize, dizajna i razvoja, do testiranja i održavanja – kako bi krajnji rezultat bio stabilna, sigurna i merljiva aplikacija.
Mobilna aplikacija kao dugoročna investicija
Kompanije koje su uložile u razvoj mobilnih aplikacija beleže rast angažovanja korisnika, veću prodaju i smanjenje troškova korisničke podrške.
Za mnoge firme, aplikacija je postala centralni kanal kroz koji se odvija komunikacija sa korisnicima i ostvaruje najveći deo prodaje.
Kada se mobilna aplikacija razvija sa jasnim ciljevima, preciznim planom i kvalitetnim održavanjem, ona postaje ulaganje koje donosi trajnu vrednost poslovanju.
Cubes više od decenije pravi aplikacije za klijente u različitim industrijama – od finansija i logistike, do medija i e-commerce sektora – sa fokusom na stabilnost, sigurnost i merljive rezultate. Rezultati takvog pristupa vide se u aplikacijama koje se svakodnevno koriste i partnerstvima koja traju godinama. Pogledajte projekte i saznajte više o raznovrsnim rešenjima koja Cubes razvija za klijente u Srbiji i inostranstvu.
