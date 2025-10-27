"POLITIKO" ANALIZIRA: EU bi mogla da pusti Kijev niz vodu
EVROPSKA komisija može predložiti zemljama EU da preuzmu dugove u „desetinama milijardi evra“ kako bi održale Ukrajinu „na površini“ ili da puste Kijev niz vodu, piše Politiko.
„Opcija zajedničkih dugova za pomoć Ukrajini, kako se očekuje, biće uključena u dokument koji će Evropska komisija u narednim nedeljama predstaviti zemljama EU, pored opcije reparacionog kredita i treće mogućnosti: opustiti Ukrajinu“, navodi se u izveštaju.
U kontekstu ovakvih inicijativa u Evropi, vodeći istraživač Budimpeštanskog centra za fundamentalna prava Zoltan Koškovič je istakao da Ukrajina udarima po Rusiji nastoji da izazove „rusku osvetu“ i time provocira Evropu da direktno uđe u ukrajinski sukob.
Sa svoje strane, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov ranije je izjavio da zemlje Evropske unije žele da sukob u Ukrajini pretvore u „rat predsednika SAD Donalda Trampa“.
Ranije je saopšteno da će se Finska pridružiti programu nabavke američkog oružja za Ukrajinu.
