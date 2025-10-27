USKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je sinoć da je nepravedno pitati kada će Rusija zaustaviti vojne operacije u Ukrajini.

- Ali oni pitaju: Kada ćete okončati rat? Kada ćete pristati na prekid vatre? To je nepravedno! Pravedno bi bilo kada biste rekli Ukrajincima da, pre svega, vrate jezička prava, sva prava svojih nacionalnih manjina, jer je to zapisano u njihovom ustavu - rekao je Lavrov u intervjuu za Jutjub kanal "Ultrahang".

Prema njegovim rečima, Ukrajina je donela nekoliko zakona koji krše ustav te zemlje, uključujući i one koji diskriminišu mađarsku manjinu u zapadnoj Ukrajini.

- Stoga, smatram da je neprimereno kada ljudi pitaju kada će se rat završiti, kada ćemo stati, kada ćemo povratiti Zaporožje? U stvari, mi već kontrolišemo druge teritorije izvan regiona uključenih u naš Ustav. Razlog je jednostavan: potrebna nam je tampon zona. Zato što Ukrajinci nastavljaju da granatiraju, bombarduju i lete dronovima na rusku teritoriju, uključujući teritorije koje nikada nisu bile sporne, kao što su Brjanska, Belgorodska i Kurska oblast - ​​dodao je ruski ministar.

Kako je naveo, izjave o potrebi za prekidom vatre u Ukrajini, umesto izrečenog stava predsednika SAD Donalda Trampa o dugoročnom rešenju, pokazuju da Evropa pokušava da "uvrne ruku Vašingtonu".

- Ključ za razumevanje kako efikasno rešiti situaciju u Ukrajini mora biti rešavanje korenskih uzroka krize, a ne pokušaj povratka teritorije ili spasavanja obraza političara koji trenutno sede u Kijevu - istakao je ministar spoljnih poslova Rusije.

Podsetio je da bi primarna briga onih koji sebe nazivaju "šampionima demokratije" trebalo da bude narod. Ali umesto toga, dodao je, Zapad optužuje Rusiju za "invaziju" Ukrajine i kršenje Budimpeštanskog memoranduma.

- Pre svega, priznali smo Ukrajinu na osnovu njene sopstvene Deklaracije o nezavisnosti i Ustava. Godine 1990. usvojena je Deklaracija o nezavisnosti, koja je govorila o nenuklearnoj, neutralnoj, nesvrstanoj državi koja priznaje prava svih nacionalnih manjina i tako dalje. I to je potom utvrđeno u ustavu zemlje - podsetio je Lavrov.

On je napomenuo da Moskva priznaje upravo takvu Ukrajinu, ali se ona veoma razlikuje od sadašnje zemlje, kojom, kako kaže, "vlada otvoreno nacistički režim". Lavrov je naglasio da Moskva, uprkos zapadnim tvrdnjama o pravu Ukrajine da se pridruži NATO-u, drugačije vidi situaciju. Istakao je da Moskva "nesumnjivo priznaje nezavisnost Ukrajine", ali da su stanovnici regiona koji su postali deo Rusije bili izloženi "šokantnoj diskriminaciji" Kijeva.

Na pitanje da li ruski uslovi za pregovore o Ukrajini sadrže fleksibilnost, na primer, po pitanju teritorija - posebno, po pitanju zemalja Donbasa, koje su i dalje pod kontrolom ukrajinskih oružanih snaga, kao i Hersona i Zaporožja, Lavrov je rekao da se ovo razmatra u različitim formatima.

- Ruski predsednik Vladimir Putin redovno je pokretao ovo pitanje u svojim odgovorima na pitanja novinara, kao i tokom sastanaka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, slovačkim premijerom Robertom Ficom i svima ostalima koji su zainteresovani da bolje razumeju stav Rusije. Oni uvek imaju priliku da dođu i razgovaraju o pitanjima koja ih zanimaju - rekao je Lavrov.

On je napomenuo da sve strane uvek imaju priliku da dođu i razgovaraju o ovim pitanjima i da se "ovo tiče istorijski ruskih zemalja".

- Nove teritorije koje ste pomenuli zapravo nisu 'nove' teritorije, već istorijske ruske zemlje. Da, nakon raspada Sovjetskog Saveza, one su se našle u okviru bivše Ukrajinske SSR - objasnio je šef ruske diplomatije.

Podsetio je i da postoji inicijativa da se održi sastanak lidera Rusije i SAD - Donalda Trampa i Vladimira Putina.

- Mi smo ljubazni ljudi. Kada nas pozovu, kažemo da se slažemo i hajde da se dogovorimo o formatu, mestu i vremenu. Predsednik SAD Donald Tramp... je u Beloj kući rekao da se poziv povlači. Kasnije su Amerikanci rekli da 'otkazivanje' znači 'odlaganje'. Dakle, sve zavisi od inicijatora - rekao je Lavrov.

Podsetio je da je nakon njegovih razgovora sa državnim sekretarom Markom Rubiom, američki Stejt department izdao saopštenje u kojem je poziv nazvao dobrim i produktivnim.

- Bio je toliko dobar da sada nema potrebe za sastancima - rekao je ruski ministar.

Lavrov je pojasnio da pitanje novih pregovora ili sastanaka nije pokrenuto nakon ovog razgovora. Ruska strana takođe nije iznela nikakve predloge, jer je inicijativa prvobitno došla od Sjedinjenih Američkih Država, naveo je on.

- Moskva je spremna da krene napred tempom koji odgovara Vašingtonu - dodao je šef ruske diplomatije.

On je podsetio da je nakon rusko-američkog samita na Aljasci Tramp direktno izrazio podršku dugoročnom rešenju u Ukrajini. Lavrov je rekao da pozivima na prekid vatre, "kijevski režim pokušava da ponovo kupi vreme".

- I ta logika, duboko ukorenjena u umu i svesti Zelenskog, apsolutno je očigledna svakom objektivnom posmatraču - objasnio je Lavrov. On je napomenuo da Evropa trenutno pokušava da dominira dnevnim redom svojom retorikom o prekidu vatre, ali Brisel menja svoj stav o ukrajinskom sukobu u zavisnosti od toga šta se dešava na frontu.

(Tanjug)

