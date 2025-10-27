"TO JE OD PRESUDNOG ZNAČAJA ZA NAS" Vučić: Teški razgovori sa MMF-om; Odgovore po pitanju NIS-a imaćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da ćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje imati odgovore po pitanju Naftne industrije Srbije.
- Nadam se da ćemo krajem nedelje ili sledeće nedelje imati šta da vam kažemo po tom pitanju - rekao je predsednik Vučić na slavi SNS-a odgovarajući na pitanje novinara da li postoji pomak povodom aktuelne situacije u vezi sa NIS-om.
Izjavio je i da je danas imao teške razgovore sa MMF-om i da je jedna od tema bilo i pitanje NIS-a koji je, kako je rekao, najveći rizik i od presudnog značaja za nas.
- Teški su razgovori sa MMF-om, svakako ne laki, za nas je važno da oni u četvrtak potvrde aranžman, a 19. decembra na Svetog Nikolu njihov glavni Bord mora to da potvrdi u Vašingtonu. Za nas je mnogo važno, zbog kreditnog rejtinga i svega drugog. Postoje rizici, najveći rizik je naravno NIS, i to je od presudnog značaja za nas. Tako da nadam se da ćemo to uspeti da izguramo kako treba - rekao je Vučić.
Kako je dodao, ima još nekih drugih, odnosno još dva rizika.
- Ali ta dva rizika smo u stanju da kontrolišemo. Tako da ne mogu da kazem da su dobe vesti, ali dobri, teški, ne laki, ali korisni razgovori - rekao je Vučić novinarima na obeležavanju slave SNS.
Podsetimo, Vučić je u nedelju izjavio da će razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rešenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije. On je tada naveo da će Srbija sama donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo ukoliko ove nedelje ne budemo imali rešenje za probleme.
