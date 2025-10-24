OTKRIVENO NAJVEĆE NALAZIŠTE ZLATA NA SVETU
GEOLOZI u kineskoj provinciji Hunan otkrili su jedno od najvećih nalazišta zlata ikada zabeleženih. Radi se o, kako prenose mediji „supergigantskom“ rudnom telu ispod polja Vangu u okrugu Pingđijang.
Prema podacima državnih medija, otkriveno je više od 40 zlatnih žila koje se protežu i do 3.000 metara dubine, dok 3D modeli pokazuju da se zlatna masa može spuštati i do tri kilometra.
Analize su pokazale izuzetno visoku koncentraciju – čak 138 grama zlata po toni rude, što je retkost i u najvećim svetskim rudnicima, piše „Popular Mehaniks“.
Ako se procene potvrde, novo nalazište bi moglo da nadmaši južnoafrički rudnik Saut Dip (1.025 tona zlata), do sada vodeći u svetu.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
PEKING BESAN: Tajvan i Izrael u tajnosti počeli da grade „Gvozdenu kupolu“ na ostrvu
24. 10. 2025. u 18:33
KINA AMERICI: Ne želimo trgovinski rat, ali ga se ne plašimo
23. 10. 2025. u 22:45
KRIZA DRMA NEMAČKU: Automobilski gigant najavljuje obustavu proizvodnje
23. 10. 2025. u 21:15
PUTIN O ISPORUCI "TOMAHAVKA": Ako Ukrajina napadne oružjem dugog dometa, odgovor će biti zapanjujući
AKO Ukrajina pokrene napade oružjem dugog dometa na Rusiju, odgovor će biti zapanjujući, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.
23. 10. 2025. u 17:59
STIŽE ZIMA KAKVA SE VIĐA JEDNOM U STO GODINA? Meteorolozi odgovorili na spekulacije o "zimi veka"
NEMAČKI portali su preplavljeni informacijama o ekstremnoj zimi, ulicama prekrivenim snegom i ekstremnim vremenskim uslovima koji prete zemlji.
23. 10. 2025. u 17:38
ZEMLjOTRES USRED DNEVNIKA: Voditeljka se obratila u strahu: "Nadam se da će biti sve u redu" (VIDEO)
DOK je čitala vesti u noćnom Dnevniku, prekinuo ju je zemljotres...
24. 10. 2025. u 19:43
Komentari (0)