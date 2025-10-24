OTKRIVENO NAJVEĆE NALAZIŠTE ZLATA NA SVETU

GEOLOZI u kineskoj provinciji Hunan otkrili su jedno od najvećih nalazišta zlata ikada zabeleženih. Radi se o, kako prenose mediji „supergigantskom“ rudnom telu ispod polja Vangu u okrugu Pingđijang.

Foto Shutterstock

Prema podacima državnih medija, otkriveno je više od 40 zlatnih žila koje se protežu i do 3.000 metara dubine, dok 3D modeli pokazuju da se zlatna masa može spuštati i do tri kilometra.

Analize su pokazale izuzetno visoku koncentraciju – čak 138 grama zlata po toni rude, što je retkost i u najvećim svetskim rudnicima, piše „Popular Mehaniks“.

Ako se procene potvrde, novo nalazište bi moglo da nadmaši južnoafrički rudnik Saut Dip (1.025 tona zlata), do sada vodeći u svetu.

sputnikportal.rs

