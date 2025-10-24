STOČARIMA I DO 55 MILIONA DINARA: Raspisan Javni poziv za podsticaje za organsku proizvodnju
UPRAVA za agrarna plaćanja raspisala je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju za 2025. godinu, a rok za podnošenje zahteva je 24. novembar.
Zahtevi se podnose isključivo putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.
Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini za organsku stočarsku proizvodnju iznosi 55.000.000 dinara u skladu sa Pravilnikom.
Javni poziv obuhvata podsticaje za premiju za mleko proizvedeno metodama organske proizvodnje za IV kvartal 2024. godine, I, II i III kvartal 2025. godine.
Takođe, obuhvata i podsticaje u organskom stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, krmače i nerastove, tovna grla junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, košnice pčela, roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice šarana i pastrmke i proizvodnju konzumne ribe.
