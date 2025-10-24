Ekonomija

STOČARIMA I DO 55 MILIONA DINARA: Raspisan Javni poziv za podsticaje za organsku proizvodnju

V.N.

24. 10. 2025. u 18:01

UPRAVA za agrarna plaćanja raspisala je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju za 2025. godinu, a rok za podnošenje zahteva je 24. novembar.

Foto D. Alihodžić

Zahtevi se podnose isključivo putem platforme eAgrar, odnosno portala ePodsticaji, navedeno je u saopštenju Ministarstva poljoprivrede.

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini za organsku stočarsku proizvodnju iznosi 55.000.000 dinara u skladu sa Pravilnikom.

Javni poziv obuhvata podsticaje za premiju za mleko proizvedeno metodama organske proizvodnje za IV kvartal 2024. godine, I, II i III kvartal 2025. godine.

Takođe, obuhvata i podsticaje u organskom stočarstvu za kvalitetne priplodne mlečne krave, kvalitetne priplodne tovne krave i bikove, krave za uzgoj teladi za tov, kvalitetne priplodne ovce i ovnove, koze i jarčeve, krmače i nerastove, tovna grla junadi, jagnjadi, jaradi i svinja, košnice pčela, roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice šarana i pastrmke i proizvodnju konzumne ribe.

