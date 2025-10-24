"SRBIJU OČEKUJE UBRZAN I VELIKI RAST DO 2030." Vučić: Srbija i u teškim uslovima ima stopu rasta

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas u Staroj Pazovi, na otvaranju nove fabrike nemačke kompanije Milbauer za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije, da Srbiju očekuje ubrzan i veliki rast do 2030. godine i da su nam zato potrebne inovacije i kompanije sa najmodernijom tehnologijom kao što je Milbauer.

FOTO: TANJUG/ RADE PRELIĆ

- Hoću da zahvalim Nemačkoj, čije kompanije zapošljavaju u Srbiji 84.000 ljudi. Ubedljivo najveći broj ljudi u našoj zemlji. Zbog toga Srbija i u teškim uslovima ima stopu rasta, a Međunarodni monetarni fond, nećete verovati, predviđa Srbiji najveću stopu rasta do 2030. godine od četiri odsto. Dakle, ubrzan veliki rast i veliki razvoj Srbije do 2030. godine. I mi to ne bismo mogli bez inovacija, ne bismo mogli bez novih tehnologija, ne bismo mogli bez nemačkih kompanija - istakao je Vučić na ceremoniji.

Predsednik je rekao da druga fabrika Milbauera u Staroj Pazovi predstavlja jedan od kamena temeljaca za budućnost moderne Srbije.

- Ovo je druga Milbauerova, za kratko vreme podignuta. Pogledajte kako izgleda, kao apoteka. Videli ste najmodernije, najsavremenije mašine, koje su u potpunosti napravljene od Milbauer kompanije - naveo je Vučić.

Naglasio je da je za njega danas najvažnija vest ona koju je rekao direktor kompanije Jozef Milbauer da ne može da gleda prazan prostor između prve i druge njihove fabrike u Staroj Pazovi i da će tu uskoro da nikne i treća fabrika i da će to da bude kruna ili šlag na torti njihovog, kao i našeg, uspeha.

- Ovo je danas i srpska kompanija, ona nam donosi slavu širom sveta. Uskoro ćemo i mi da izdajemo i digitalne pasoše, već ih imamo tamo u Okeaniji, od Novog Zelanda do nekih drugih zemalja. Velika Britanija uskoro izlazi sa digitalnim pasošem. Mi ćemo da imamo za Ekspo takozvane digitalne vize. Ulaz u Ekspo, učešće u javnom saobraćaju od letećih automobila do pristaništa, do svega drugog biće moguće uz vize i to sve možemo da uradimo zajednički - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Novosti

On je kazao da ćemo pritiskom nekih dugmića moći da dobijamo dokumenta i da će to biti lako za upotrebu.

- Kada sam ja uspeo, koji se ništa u to ne razumem i nekako telefonom rukujem, ali ne baš spretno, onda vam je jasno da će to biti dostupno svakom čoveku. Na nama je da radimo na boljem životnom standardu za naše građane, da naši građani imaju priliku da lako dolaze do dokumenta, da ne čekaju, da se ne maltretiraju, jer se danas brzo živi i ljudi nemaju mnogo vremena i moraju da budu zadovoljni tom uslugom i da ne zavisi nijednog trenutka niko od arbitrarnosti bilo koga unutar vlasti, od birokratskih procedura i svega drugoga - rekao je Vučić.

Istakao je da je za nas posebno važan proces automatizacije i inovacija, kao i to što zajedno sa bavarsko-nemačkim timom rade i građani Srbije, koji su vrhunski inženjeri i izuzetni radnici na koje je ponosan, njih 250.

Zahvalio je nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu i bavarskom premijeru Markusu Zederu.

- Zahvalan sam mom prijatelju Zederu i molim vas, Jozef, da mu prenesete moje najsrdačnije pozdrave, on Srbiji pomaže na svakom mestu, kao što se mi trudimo da uvek i Bavarsku i Nemačku na svakom mestu promovišemo - rekao je Vučić.

Zahvalio je i ambasadorki Nemačke i direktoru kompanije Milbauer na tome što je svaki razgovor koji su vodili pretvoren u veliki dogovor i investiciju.

Foto: Novosti

- Hvala na tome što smo svaki naš razgovor pretočili u novu investiciju. Srbija će nastaviti da pomaže. I nadamo se još višem i još većem nivou nemačkih investicija u Srbiju u godinama koje dolaze. Hvala vam najlepše - rekao je Vučić.

Istakao je da je ponosan na činjenicu da je Srbija pomogla ovu investiciju i imala za to dovoljno novca.

- Ne zaboravite, Srbija ima jednu od najnižih stopa javnog duga. Evo, ima jedna sitnica u kojoj smo bolji od Nemačke, sem u košarci, osim što su oni na poslednjem takmičenju bili bolji od nas. Sledeći put ćemo da pobedimo mi, ali sem u košarci, bolji smo i u stopi javnog duga. Njihova stopa javnog duga je duplo veća od naše, tako da ima dve stvari u kojima smo uspešniji od Nemačke, oni su jedno dve hiljade stvari uspešni od nas, mi smo dve. Tako da i time da se ponosimo i time da se dičimo. I da se borimo da budemo i u trećoj, četvrtoj, petoj stvari bolji od njih ili da bar možemo da se takmičimo, da učimo od njih u svemu ovome - istakao je predsednik.

Vučić je rekao da je važno da država pokaže snagu i energiju i borbu za svoj narod.

- Nisu ljudi izabrali one koji nemaju energije, nemaju snage da se bore, hoće ljudi da vide da se neko bori za njih. To je moj posao i da kažem ljudima zaposlenim u Milbaueru: vi ste postigli ogromne uspehe, vi ste ponos Srbije, ali morate u svakom trenutku da znate da predstavljate Srbiju. Vi ne predstavljate samo sebe, predstavljate Srbiju i u Bavarsku, u celoj Nemačkoj, predstavljate Srbiju svuda u inostranstvu sa svim onim zemljama sa kojima Milbauer radi - naveo je predsednik Vučić.

U Staroj Pazovi danas je otvroena druga fabrika kompanije Milbauer u Srbiji, najmodernija fabrika za proizvodnju biometrijskih dokumenata svih tipova, kao deo proširenja poslovanja susedne fabrike Milbauera u Staroj Pazovi.

Nova fabrika imaće više od 150 zaposlenih, a vrednost investicije je veća od 20 miliona evra.

(Tanjug)