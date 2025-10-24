Ekonomija

GLAVOBOLJA ZBOG AMERIČKIH SANKCIJA Premijer Bugarske: Imamo mesec dana da odlučimo o budućnosti rafinerije Lukoil

Марија Стевановић
Marija Stevanović

24. 10. 2025. u 15:03

BUGARSKA vlada ima rok do 21. novembra da odluči o budućnosti rafinerije Lukoil Neftohim u Burgasu, izjavio je premijer te zemlje Rosen Željazkov uoči samita lidera Evropske unije u Briselu.

Foto: Piksabej

Rok je povezan sa američkim sankcijama usmerenim na ruske energetske kompanije, uključujući Rosnjeft i Lukoil, navodi portal Novinite.

Željazkov je naglasio da sankcije neće trenutno uticati na proizvodnju ni na snabdevanje naftnim derivatima u Bugarskoj, ali je upozorio da se rafinerija, zbog više od 50 odsto ruskog vlasništva, tehnički nalazi pod režimom sankcija.

Prema opštoj licenci američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC), neophodne transakcije mogu da se obavljaju do isteka roka, što Sofiji ostavlja mesec dana da odluči o daljim merama.

Bugarska narodna banka (BNB) saopštila je da procenjuje moguće efekte američkih sankcija na domaći finansijski sistem.

Za sada, prema njenim navodima, nisu identifikovani kreditni rizici koji bi ugrozili finansijsku stabilnost.

BNB je istakla da banke samostalno procenjuju odnose sa pogođenim klijentima i da se sve aktivnosti sprovode u skladu sa evropskim i nacionalnim propisima, uz stalnu koordinaciju sa Ministarstvom finansija i međunarodnim institucijama.

(Sputnjik)

