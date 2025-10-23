DELEGACIJA RPK SOMBOR U POSETI HIPOLU I STANDARD GASU: Fokus na snabdevanju sirovinama i punoj proizvodnji (FOTO)
DIREKTOR regionalne privredne komore Sombor - zapadnobačkog upravnog okruga, Slobodan Stevančev zajedno sa koordinatorkom za usluge RPK Sombor Jovanom Vujković posetio je hemijsku industriju Hipol i Standard Gas proizviđača naftnih derivata.
Hiphol je jedini proizvođač polipropilena u Srbiji.
A Standard gas, jedini je proizvođač naftnih derivata u privatnom vlasništvu u zapadnobačkom okrugu.
Na sastanku se govorilo o nabavci sirovine propilena za potrebe Hipola i održavanja kontinulne proizvodnje.
Jedna od tema bila je i nabavka sirovine gasoline za potrebe Standard gasa u cilju nastavka proizvodnje i korišćenja punog kapaciteta proizvodnje od 5000 tona kvalitetnog TNG-a mesečno.
