Ekonomija

DELEGACIJA RPK SOMBOR U POSETI HIPOLU I STANDARD GASU: Fokus na snabdevanju sirovinama i punoj proizvodnji (FOTO)

В.Н.

23. 10. 2025. u 17:23

DIREKTOR regionalne privredne komore Sombor - zapadnobačkog upravnog okruga, Slobodan Stevančev zajedno sa koordinatorkom za usluge RPK Sombor Jovanom Vujković posetio je hemijsku industriju Hipol i Standard Gas proizviđača naftnih derivata.

ДЕЛЕГАЦИЈА РПК СОМБОР У ПОСЕТИ ХИПОЛУ И СТАНДАРД ГАСУ: Фокус на снабдевању сировинама и пуној производњи (ФОТО)

Novosti

Hiphol je jedini proizvođač polipropilena u Srbiji.

Foto: Новости

A Standard gas, jedini je proizvođač naftnih derivata u privatnom vlasništvu u zapadnobačkom okrugu. 

Foto: Новости

Na sastanku se govorilo o nabavci sirovine propilena za potrebe Hipola i održavanja kontinulne proizvodnje.

Foto: Новости

Jedna od tema bila je i nabavka sirovine gasoline za potrebe Standard gasa u cilju nastavka proizvodnje i korišćenja punog kapaciteta proizvodnje od 5000 tona kvalitetnog TNG-a mesečno. 

Foto: Новости

