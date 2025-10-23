Ekonomija

"HVALA VAMA TO ŠTO ČUVATE PORODICU" Vučić: Žensko preduzetništvo važno za opstanak na selu

В. Н.

23. 10. 2025. u 12:45

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, na svečanoj dodeli rešenja ženama koje će dobiti sredstva po programu podrške za razvoj ženskog preduzetništva na selu u 2025. godini, da je i žensko preduzetništvo važno za opstanak porodica na selu.

ХВАЛА ВАМА ТО ШТО ЧУВАТЕ ПОРОДИЦУ Вучић: Женско предузетништво важно за опстанак на селу

Foto: Printskrin

- Važno je da se ljudi trude, hvala vama to što čuvate porodicu i što vam pomažu deca i radite u takvim sredinama, to je za nas najveći spas, jer svi nam dođu za Beograd - rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije, obilazeći štandove preduzetnica sa sela iz cele Srbije koje su dobile sredstva.

On je istakao da je važno da se očuva život na selu i u malim sredinama, jer ćemo tako imati i više dece u Srbiji.

Predsednik je tokom razgovora sa preduzetnicom iz Ivanjice rekao da u Srbiji postoji velika potreba za novom radnom snagom i da ove godine imamo 100.000 zahteva iz inostranstva za radne dozvole, plus 20.000 za boravišne dozvole, kao i za stalno nastanjenje 33.000 zahteva.

- Samo nam to govori koliko mi više ne možemo da pokrijemo sa radnom snagom - rekao je Vučić.

Ukupno će danas biti dodeljeno 47 rešenja. 

Na inicijativu predsednika Republike, država je 2024. i 2025. godine izdvojila 100 miliona dinara za ovaj program, a prošle godine kroz ovaj program podržane su 104 preduzetnice.

Takođe je na zahtev predsednika opredeljeno 100 odsto bespovratnih sredstava po svakom pojedinačnom zahtevu, do 500.000 dinara.

U tekućoj godini do sada je odobreno 79 zahteva, a u nedeljama pred nama država će stati uz još žena na selu i na taj način podržati njihov rad.

(Tanjug)

