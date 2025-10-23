"HVALA VAMA TO ŠTO ČUVATE PORODICU" Vučić: Žensko preduzetništvo važno za opstanak na selu

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je danas, na svečanoj dodeli rešenja ženama koje će dobiti sredstva po programu podrške za razvoj ženskog preduzetništva na selu u 2025. godini, da je i žensko preduzetništvo važno za opstanak porodica na selu.

Foto: Printskrin

- Važno je da se ljudi trude, hvala vama to što čuvate porodicu i što vam pomažu deca i radite u takvim sredinama, to je za nas najveći spas, jer svi nam dođu za Beograd - rekao je Vučić u Predsedništvu Srbije, obilazeći štandove preduzetnica sa sela iz cele Srbije koje su dobile sredstva.

On je istakao da je važno da se očuva život na selu i u malim sredinama, jer ćemo tako imati i više dece u Srbiji.

Predsednik je tokom razgovora sa preduzetnicom iz Ivanjice rekao da u Srbiji postoji velika potreba za novom radnom snagom i da ove godine imamo 100.000 zahteva iz inostranstva za radne dozvole, plus 20.000 za boravišne dozvole, kao i za stalno nastanjenje 33.000 zahteva.

- Samo nam to govori koliko mi više ne možemo da pokrijemo sa radnom snagom - rekao je Vučić.

Ukupno će danas biti dodeljeno 47 rešenja.

Na inicijativu predsednika Republike, država je 2024. i 2025. godine izdvojila 100 miliona dinara za ovaj program, a prošle godine kroz ovaj program podržane su 104 preduzetnice.

Takođe je na zahtev predsednika opredeljeno 100 odsto bespovratnih sredstava po svakom pojedinačnom zahtevu, do 500.000 dinara.

U tekućoj godini do sada je odobreno 79 zahteva, a u nedeljama pred nama država će stati uz još žena na selu i na taj način podržati njihov rad.

(Tanjug)