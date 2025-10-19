Ekonomija

KINA OBORILA SVETSKI REKORD: Za samo šest meseci instalirala više solarnih elektrana nego SAD tokom čitave istorije

V.N.

19. 10. 2025. u 10:41

KINA je u proteklih šest meseci instalirala više solarnih elektrana nego što su Sjedinjene Američke Države uspele da izgrade tokom svog čitavog postojanja, pokazuju najnoviji globalni izveštaji o energetici.

Foto: Shutterstock

Ovaj podatak još jednom potvrđuje da najmnogoljudnija zemlja na svetu predvodi tranziciju ka obnovljivim izvorima energije, dok istovremeno redefiniše globalnu energetsku ravnotežu.

Prema procenama Međunarodne agencije za energetiku (IEA), Kina je tokom prve polovine godine dodala više od 80 gigavata nove solarne snage — količinu koja premašuje ukupnu instaliranu solarno-energetsku infrastrukturu u SAD-u. Ovaj rast rezultat je strateških ulaganja u tehnologije čiste energije, kao i vladine politike koja podstiče lokalne zajednice i industrijske gigante da ubrzaju prelazak na nultu emisiju.

Kina danas proizvodi više od jedne trećine ukupne svetske solarne energije, a uz to je i vodeći proizvođač solarnih panela, litijum-jonskih baterija i komponenti za vetroelektrane. Stručnjaci navode da ovakav tempo ulaganja ne samo da menja globalno energetsko tržište, već i stvara novu geopolitičku realnost u kojoj se energetska nezavisnost i klimatska politika sve više prepliću.

S druge strane, Sjedinjene Države i dalje pokušavaju da sustignu globalne trendove kroz „Inflation Reduction Act“ i subvencije za zelenu energiju, ali jaz između dve sile ostaje ogroman.

Ovim tempom, Kina bi do kraja decenije mogla da obezbedi više od polovine svetske solarne proizvodnje, čime bi postala ključni igrač u borbi protiv klimatskih promena — i istovremeno najmoćniji energetski faktor 21. veka.

