LABUBU HITNO POVUČEN IZ PRODAJE: Odmah bacite ovu igračku

RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti igračke za decu te o povlačenju iste iz prodaje.

Foto Shutterstock

U pitanju je svetlosmeđa falsifikovana "Labubu" igračka sa metalnim prstenom koja se povlači zvog dvostrukog rizika - hemijskog i rizika od davljenja.

Kako se navodi u saopštenju, proizvod sadrži mali deo koji se lako može odvojiti (metalni prsten). Malo dete bi ga moglo staviti u usta i zadaviti se.

Osim toga, plastični materijal igračke ima prekomernu koncentraciju bis(2-etilheksil) ftalata (DEHP) i dibutil ftalata (DBP) (izmerene vrednosti do 0,02% i 1,64% po težini, redom). Ovi ftalati mogu štetno uticati na zdravlje, jer mogu izazvati oštećenja reproduktivnog sistema.

Hemijska opasnost

Ftalati (kao što su DEHP i DBP) su hemikalije koje se često koriste kao omekšivači plastike, naročito u proizvodima od PVC-a (npr. kablovi, igračke, podne obloge, ambalaža). Njihova uloga je da plastiku učine savitljivijom i mekšom. Međutim, upravo zbog svoje hemijske strukture i načina na koji se oslobađaju iz materijala, ftalati mogu predstavljati ozbiljan rizik po zdravlje, naročito kod dece.

Ftalati nisu hemijski čvrsto vezani za plastiku, pa se lako oslobađaju u okolinu – putem dodira, prašine, vazduha, hrane ili direktnog stavljanja predmeta u usta (što je česta navika male dece). Na taj način oni ulaze u organizam oralno, udisanjem ili preko kože.

Zašto su štetni

1. Hormonski poremećaji (endokrini disruptori)

DEHP i DBP oponašaju ili ometaju delovanje prirodnih hormona, posebno polnih hormona (estrogena i testosterona). To može dovesti do poremećaja u razvoju reproduktivnih organa, smanjene plodnosti i problema u razvoju puberteta.

2. Uticaj na reproduktivni sistem

Kod muške dece i adolescenata može uzrokovati smanjenje nivoa testosterona i promene u razvoju testisa.

Kod odraslih muškaraca povezuje se sa smanjenim brojem i pokretljivošću spermatozoida.

Kod žena može uticati na ovulaciju i povećati rizik od hormonskih poremećaja.

3. Uticaj na razvoj fetusa i dece

Trudnice izložene visokim koncentracijama ftalata mogu preneti te supstance na fetus. Studije ukazuju na mogući uticaj na razvoj mozga, motoriku i ponašanje deteta.

4. Ostali efekti

Dugoročno izlaganje može uticati na jetru, bubrege i endokrini sistem, pa se zato njihova upotreba u dečjim proizvodima strogo ograničava u EU.

Propisi

U Evropskoj uniji, prema REACH regulativi, upotreba DEHP-a, DBP-a i sličnih ftalata u igračkama i proizvodima za decu je zabranjena ili strogo ograničena, jer čak i male količine mogu imati štetne posledice tokom razvoja.

Podaci o proizvodu

Proizvod: Plišana igračka

Ime: Labubu Have a Seat

Falsifikat: DA

Brend Pop Mart (falsifikat)

Zemlja porekla: NR Kina