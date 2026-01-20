NEMCI OČEKUJU PREKRETNICU U EKONOMIJI: Ova godina bi mogla da bude ključna za privredu
OČEKIVANjA investitora povodom ekonomske situacije u Nemačkoj su znatno porasla, a ova godina bi mogla da bude ključna prekretnica za privredu te zemlje, pokazuju danas objavljeni preliminarni rezultati ankete Lajbnicovog centra za evropska ekonomska istraživanja (ZEW) iz Manhajma za januar.
Vrednost indikatora koji meri ekonomska očekivanja od budućnosti za Nemačku, prema preliminarnim podacima, iznosi plus 59,6 poena, što je za 13,8 poena više u odnosu na prethodni mesec i najviša vrednost od jula 2021.
Procena aktuelne ekonomske situacije se takođe poboljšala, a vrednost relevatnog indikatora porasla je za 8,3 poena i iznosi minus 72,7 poena, što ukazuje da se poboljšanja još pre svega odnose na očekivanja, a ne na realno stanje.
Predsednik ZEW, profesor Ahim Vambah, ocenio je da snažan rast indeksa sugeriše da bi 2026. godina mogla da označi prekretnicu za nemačku ekonomiju, ali je upozorio da je neophodno nastaviti rad na jačanju konkurentnosti Nemačke kao poslovne lokacije kako bi se obezbedio održiv rast.
Posebno je značajno to što su, uprkos najavama dodatnih carina iz Sjedinjenih Američkih Država tokom prethodnog vikenda, izvozno orijentisani sektori zabeležili vidno poboljšanje očekivanja.
Najveći rast zabeležen je u industriji čelika i metala, gde je vrednost indeksa porasla za 18,2 poena, kao i u mašinskoj industriji, sa skokom od 22,7 poena, navodi Tanjug.
Očekivanja u automobilskoj industriji takođe su poboljšana, pri čemu je indeks porastao za 16,5 poena, na minus 5,5 poena, dok su hemijska i farmaceutska industrija, kao i elektroindustrija, zabeležile rast očekivanja za 12,4, odnosno za 14 poena.
ZEW navodi da je sporazum EU–Merkosur dodatno poboljšao perspektive za izvozno orijentisane sektore, dok istovremeno nepredvidiva američka trgovinska politika ostaje faktor rizika za nemačku privredu.
Pozitivna kretanja zabeležena su i u evrozoni, gde su očekivanja merena ZEW indeksom porasla na plus 40,8 poena, što je za 7,1 poen više nego prethodnog meseca, dok je procena trenutne situacije poboljšana za 10,4 poena, na minus 18,1 poen.
