Politika

VUČIĆ O BLOKADERSKOM NASILJU: "Ne želim da budem niko u zemlji u kojoj je jahanje, šutiranje, ubijanje onih koji drugačije misle nečija politika"

В.Н.

20. 01. 2026. u 13:52

PREDSEDNIK Srbije obratio se iz Davosa, on je tom prilikom kratko odgovorio o incidentu vezanom za blokadere gde je njegova fotografija gađana jajima i na monstruozno vređanje blokaderke.

Foto: Printskrin/TV Pink

Govoreći o blokaderima, kazao je da su od monstruoznih stvari napravili novu normalnost.

- Priča o jahanju, katranu i perju, šutiranju, ubijanju i svemu drugom, uobičajeno. Napravili su od jezivih i monstruoznih stvari novu normalnost. Ja se nikada sa tim neću pomiriti. To što je to nova normanost za RTS, za neke druge istaknute medije, to je njihova sramota i njima na obraz. Ja sa tim da se pomirim neću. Ne želim da budem niko u zemlji u kojoj je jahanje, šutiranje, ubijanje onih koji drugačije misle nečija politika. Boriću se protiv toga - naveo je predsednik.

