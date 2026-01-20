AMERIČKI MINISTAR: Kritikovao Evropu zbog uvoza ruske nafte

MINISTAR finansija SAD Skot Besent kritikovao je Evropu zbog kontinuirane kupovine ruske nafte.

Foto: Profimedia/ilustracija

-Iskreno govoreći, Evropa i dalje kupuje rusku naftu, rekao je Besent, govoreći na panelu u okviru Svetskog ekonomskog foruma u ​​Davosu.

Na pitanje da li će SAD primeniti isti pristup prema Kini kao i prema drugim zemljama u slučaju kupovine ruske nafte, uključujući i u pogledu mogućih carina i sankcija, Besent je rekao da će dalji koraci zavisiti od odluka predsednika i Kongresa.

-Videćemo šta će se desiti sa predlogom zakona (o uvođenju carina uvoznicima ruske nafte) u Senatu. Što se tiče iranske nafte, to je na predsedniku Trampu da odluči, precizirao je Besent.

Ministar je dodao i da će američki predsednik Donald Tramp moći da uvede carine od 500 odsto na uvoz kupcima ruske nafte bez odobrenja Senata.

-Ne smatramo da su predsedniku Trampu potrebna takva ovlašćenja (da uvede tarife od 500 odsto). On to može da uradi u okviru IEEPA (International Emergency Economic Powers Act – Zakon o međunarodnim vanrednim ekonomskim ovlašćenjima), ali Senat želi da mu dodeli ta ovlašćenja, objasnio je ministar.

Američki senator Lindzi Grejam, koji se u Rusiji nalazi na spisku terorista i ekstremista, u aprilu je predložio zakon kojim bi SAD uvele carine od 500 odsto na robu iz zemalja koje kupuju naftu, naftne derivate, prirodni gas i uranijum od Rusije. Kasnije je agencija Blumberg pisala da senatori nisu bili spremni da usvoje zakon bez odobrenja predsednika SAD.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"