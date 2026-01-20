PAMETOVANJE SE VRATILO KAO BUMERANG Žaklina pokušavala da uči Vučića kako da se jede: Internet je razneo u sekundi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić oglasio se prethodne večeri odmah po dolasku u Davos, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, i sa građanima podelio video-snimak na kojem večera jedno od najpoznatijih švajcarskih jela –raclette.

Foto: TANJUG/ WORLD ECONOMIC FORUM/PASCAL BITZ/ nr

U kratkom obraćanju, predsednik je uz dozu humora objasnio o čemu se radi.

– Siniša me je naterao. Za one koji ne znaju, ovo je jelo u kome se sir otopi i zatim prelije preko krompira – rekao je Vučić, a zatim dodao i ličnu opasku:

– Mi, malo puniji ljudi, imamo svoju izreku – svaki novi kilogram znači da smo se „popravili“, dok za sve mršavije kažemo da su „propali“. U skladu s tim, rešio sam da se ovde u Švajcarskoj dodatno „popravim“ uz sir i krompir i da se dobro pripremim za naporne dane koji slede – poručio je predsednik.

Foto printskrin Iks/Zaklina_

Međutim, kao i bezbroj puta do sada, ni ovako bezazlen gest nije mogao da prođe bez napada dežurnih kritičara i blokadera. Svaki potez predsednika, svaka reč, pa čak i način na koji večera, za njih je povod za podsmeh i osporavanje.

Ovog puta ulogu samozvane gastronomske sudije preuzela je novinarka N1 Žaklina Tatalović, koja je pokušala da ispravi predsednika i da mu, praktično, održi čas iz kulinarstva.

– Ne bih da ugrozim javni red i mir, ali krompir se inače umače u sir koji se topi na laganoj vatri, nikako se ne preliva – napisala je Tatalović.

Međutim, vrlo brzo usledio je hladan tuš i javno razotkrivanje elementarnog neznanja. Jedna od korisnica društvene mreže X precizno je objasnila razliku između dva potpuno različita jela.

– Ako govoriš o predsednikovoj večeri, moram da te ispravim. Sir se preliva. Jeli su raclette. Drugo jelo je fondue, gde se sir topi sa belim vinom i u njega se umače hleb, ne krompir. I jedno i drugo se jede uz vino ili čaj, nikako uz vodu ili pivo, jer se inače „zakuca“ stomak – kratko i jasno je napisala korisnica.

Tako je pokušaj podsmeha i „Master Chef“ pametovanja završen potpunim blamom, i to u svega nekoliko sekundi.

(alo.rs)