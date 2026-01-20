ODUŠEVIO DEJANA STANKOVIĆA I - POTPIS! Crvena zvezda obezbedila "važan šraf" ekipe!
TALENTOVNI fudbaler Crvene zvezde, Stefan Gudelj tokom zimskih priprema u Antaliji je oduševio trenera Dejana Stankovića i odmah je nagrađen zbog toga.
Ovaj 19-godišnjak iz Trebinja je produžio ugovor sa crveno-belima do 2029. godine, što je jasan znak da klub veruje u mladog štopera.
- Kao dete sam sanjao da potpišem ugovor sa Crvenom zvezdom, naporno sam radio, na kraju se sve isplatilo. Zahvalio bih se klubu na poverenju i ukazanoj prilici, daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Mladi igrači u Crvenoj zvezdi danas dobijaju šansu, iskoristio sam priliku da se na pripremama dokažem i da se nametnem, a novi ugovor je nagrada za sve to - rekao je Gudelj.
Podsetimo, Gudelj je u prvoj polusezoni nosio dres Grafičara, a u Prvoj ligi Srbije upisao je 17 nastupa.
