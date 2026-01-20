Fudbal

ODUŠEVIO DEJANA STANKOVIĆA I - POTPIS! Crvena zvezda obezbedila "važan šraf" ekipe!

Časlav Vuković

20. 01. 2026. u 17:06

TALENTOVNI fudbaler Crvene zvezde, Stefan Gudelj tokom zimskih priprema u Antaliji je oduševio trenera Dejana Stankovića i odmah je nagrađen zbog toga.

Foto: N. Paraušić

Ovaj 19-godišnjak iz Trebinja je produžio ugovor sa crveno-belima do 2029. godine, što je jasan znak da klub veruje u mladog štopera.

- Kao dete sam sanjao da potpišem ugovor sa Crvenom zvezdom, naporno sam radio, na kraju se sve isplatilo. Zahvalio bih se klubu na poverenju i ukazanoj prilici, daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Mladi igrači u Crvenoj zvezdi danas dobijaju šansu, iskoristio sam priliku da se na pripremama dokažem i da se nametnem, a novi ugovor je nagrada za sve to - rekao je Gudelj.

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, Gudelj je u prvoj polusezoni nosio dres Grafičara, a u Prvoj ligi Srbije upisao je 17 nastupa.

Bonus video: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

