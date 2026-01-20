JEDAN KRATKI OMNIBUS

NEKAKO posle Bogojavljenja 19.januara ove godine dolazi u posetu Srbiji Parlamentarna delegacija EU na čelu sa Toninom Piculom, izvestiocem za Srbiju.

Foto: Profimedia

Ništa ovo ne bi bilo čudno i smatralo bi se redovnom aktivnošću da nije :

Tonino Picula, Hrvat, osvedočeni srbomrzac , čovek koji redovno slavi "Oluju", a obožava da se slika u vojničkoj uniformi sa kalašnjikovim...Navedena delegacija u svom osionom nastupu i pre dolaska nije pokušala da ispoštuje ni osnovna pravila protokola, pa da usaglasi svoj dolazak sa predstavnicima institucija Republike Srbije.

Za vreme njihovog dolaska i boravka Predsednik Republike biće prisutan na važnom skupu u Davosu, Predsednica Skupštine Srbije već uveliko ima zakazane i isplanirane obaveze kao i mnogi drugi republički funkcioneri.

Ovu Parlamentarnu delegaciju EU sigurno će primiti neko od republičkih poslanika, jer mi u zemlji ipak znamo za red.

Ono što je najvažnije, i što se želi dolaskom ove delegacije, to je oda radosti kod blokaderske opozicije. Na sastanku sa osvedočenim srbomrscem Piculom moći će do mile volje da tužakaju i opanjkavaju svoju državu i da traže pomoć za rušenje aktuelne izabrane vlasti u svojoj zemlji.

O licemerju i cinizmu evropskog parlamenta da izabere Tonina Piculu za izvestioca o napretku Srbije ka EU, izlišno je i govoriti.

Nadam se da će i o ovome građani misliti kada budu izašli na izbore!!!

Dana 17. januara održan je u Novom Sadu veliki najavljivani blokaderski skup, ali na njemu je bilo okupljeno svega par hiljada ljudi...Zahtevi koji su izneti bili bi u stilu kako nešto mali Đokica zamišlja, ali na žalost pokazali po ko zna koji put zlo kojim se želi rušiti Srbija! Ponovo je iznet zahtev za lustracijom odnosno progonom svih građana u Srbiji koji imaju suprotno mišljenje blokaderskoj opoziciji, pa čak i likvidacijom takvih građana. Naravno da bi mogli na ovome da im pozavide i Jakobinci za vreme terora u Francuskoj revoluciji, svi boljševici za vreme Oktobarske revolucije, naročito oni koji su postreljali celu carsku porodicu Romanov, a bogami i srpski komunisti od 1945.godine.

Još jedna pikanterija koja razgolićuje blokadersko - studentske - opozicione - antisrbe je da su sledeći svoj miting zakazali u Beogradu 27. januara na Sv.Savu đačku slavu! Ovo nije ništa čudno ako se zna da su pod njihovim uticajem prošle godine, osnovne i srednje škole, na dan Sv.Save ostale zaključane kao da su pod turskom okupacijom.

I o ovome treba imati u vidu kada se izađe na glasanje!

Poređenja ili komparacije nekada razobličava i objašnjava mnogo toga.

Pre nekoliko dana Predsednica Visokog Saveta Sudstva Zagorka Dolovac, sastala se sa Ambasadorkom Nemačke u Srbiji gospođom Konrad.

Probajmo da zamislimo da se adekvatni predstavnik sudske vlasti, poput gospođe Dolovac iz Francuske, Nemačke ili bilo koje zapadno evropske zemlje samoinicijativno sastaje, na primer, sa Ambasadorom Kine , a o Ruskom da ne pominjemo...Normalno ovo je nezamislivo , a kod nas, eto, moguće.

Ako se po jutru dan poznaje ,u ovoj izbornoj godini predstoji velika borba na očuvanju Srbije, koju uporno žele da sruše određene grupacije njenih građana, koji ne biraju sredstva i uporno traže pomoć iz inostranstva koja im neštedimice pristiže u svim vidovima....