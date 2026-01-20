POSLE TRAMPOVIH PRETNJI: EP zamrzava ratifikaciju trgovinskog sporazuma EU-SAD

EVROPSKI parlament odlučio je da zamrzne proces ratifikacije trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao odgovor na najnovije pretnje američkog predsednika Donalda Trampa, potvrdile su danas glavne političke grupacije u EP.

Ovu meru podržali su socijaldemokrate (S&D) i poslanici Evropske narodne partije (EPP), dok je ona izazvala podele među evropskim nacionalističkim strankama.

Predsednik poslaničke grupe S&D Iratkse Garsija Peres izjavila je novinarima da među političkim grupama postoji "većinski dogovor" da se zamrzne trgovinski sporazum koji su EU i SAD postigli prošle godine, piše Figaro.

Najveća politička grupa u EP, EPP, takođe je potvrdila obustavu daljih razgovora o tom sporazumu.

Predsednik poslaničke grupe EPP Manfred Veber ocenio je da je sprečavanje bescarinskog pristupa američkih kompanija evropskom tržištu "veoma snažan alat".

Predsednik centrističke grupe Obnovimo Evropu (Renenj) Valeri Aje istakla je da je reč o "izuzetno moćnoj poluzi", navodeći da ne veruje da bi američke kompanije bile spremne da se odreknu evropskog tržišta.

S druge strane, deo nacionalističke desnice usprotivio se zamrzavanju sporazuma.

Kopredsednik grupe Evropskih konzervativaca i reformista (ECR) Nikola Prokaćini ocenio je da je takva odluka "greška".

Suprotan stav ima grupa Patriote, na čijem je čelu francuski evroposlanik Žordan Bardela, koja podržava "suspenziju" sporazuma.

Bardela je poručio da je u odnosima sa SAD sada na snazi "odnos snaga"

Dogovor, postignut tokom leta, predviđa carine od 15 odsto na izvoz iz EU u SAD, dok bi američki izvoz u EU bio oslobođen carina.

