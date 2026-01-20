VUČIĆ SA MAKRONOM: Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sreo se sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom u Davosu.
On je na svom Instagram nalogu napisao:
“Došao sam da čujem govor predsednika Makrona na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže o aktuelnim globalnim izazovima i načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele, uz više dijaloga i odgovornosti"
Preporučujemo
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (21)