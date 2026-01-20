Politika

VUČIĆ SA MAKRONOM: Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže

В. Н.

20. 01. 2026. u 18:48

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sreo se sa predsednikom Republike Francuske Emanuelom Makronom u Davosu.

Foto Tanjug/VALERIANO DI DOMENICO

On je na svom Instagram nalogu napisao:

“Došao sam da čujem govor predsednika Makrona na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Uvek je dobro i korisno čuti šta jedan od najvažnijih evropskih lidera ima da kaže o aktuelnim globalnim izazovima i načinima da se prevaziđu krize i rastuće podele, uz više dijaloga i odgovornosti"

