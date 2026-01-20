Politika

VUČIĆ U DAVOSU SA PLENKOVIĆEM: O NIS-u i ukupnoj energetskoj situaciji

20. 01. 2026. u 16:04

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas u Davosu sa premijerom Hrvatske Andrejom Plenkovićem o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima.

Foto: Nis

-Sa Andrejom Plenkovićem o pitanjima vezanim za NIS, ukupnoj energetskoj situaciji i obezbeđivanju stabilnog snabdevanja u složenim okolnostima, naveo je Vučić na Instagramu.

Predsednik Vučić učestvuje na 56. sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, gde će se danas obratiti na sesiji Oblikovanje ekonomskog identiteta Evroazije.

Tokom boravka u Davosu, Vučić će imati mnogobrojne bilateralne susrete sa svetskim i evropskim zvaničnicima, kao i sa predstavnicima međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i vodećih kompanija.

(Tanjug)

