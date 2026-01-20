SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

Najnovije vesti iz tenisa su šokantne.

"Novosti" vam u celosti prenose saopštenje Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA), a u njemu se navodi i da je dvoja Srba suspendovano do daljnjeg iz "belog sporta":

"Međunarodna agencija za integritet tenisa danas potvrđuje da je pet osoba privremeno suspendovano, dok se ne razmotre optužbe u okviru Programa za borbu protiv korupcije u tenisu (TACP).

Suspenzije su izrečene za dve teniserke, Alani Tuajevoj (Rusija) i Nikol Paleček (Srbija), i trojici teniskih sudija nacionalnog nivoa, Marku Ristiću (Srbija), Žoltu Bagošu i Tamašu Tarnaiju (Mađarska). Sve privremene suspenzije su izdate u skladu sa odeljkom F.3.b.i.4 (verovatnoća teškog prekršaja) TACP-a.

F.3.b.i.4 glasi: „Postoji verovatnoća da je osoba počinila korupcijski prekršaj koji je iznad kategorije C2 Smernica za sankcionisanje i u ako ne bi bilo privremene suspenzije, integritet tenisa bi postao narušen, a šteta koja bi nastala odsustvom privremene suspenzije nadmašila bi štetu privremene suspenzije za spomenutu osobu ili osobe.“

Nijedna od pet osoba nije izabrala da se žali na svoje privremene suspenzije nezavisnom službeniku za saslušanje o borbi protiv korupcije.

Dvadesetšestogodišnja Tuajeva, koja je u septembru 2025. godine dostigla 1282. mesto na svetskoj rang listi, što je njen najbolji rezultat u karijeri, privremeno je suspendovana od 19. decembra 2025. godine.

Dvadesetdvogodišnja Paleček, koja je u junu 2021. dostigla 1248. mesto na svetskoj rang listi, privremeno je suspendovana od 24. decembra 2025.

Ristićeva privremena suspenzija je počela 17. decembra 2025. dok su Bagoši i Tarnai privremeno suspendovani od 24. decembra 2025.

Tokom privremenih suspenzija, pojedincima je zabranjeno da sude/igraju, treniraju ili prisustvuju bilo kom teniskom događaju koji su odobrili ili sankcionisali članovi ITA (ATP, ITF, VTA, Teniski savez Australije, Francuska teniska federacija, Vimbldon i Teniski savez SAD) ili bilo koje nacionalno udruženje.

ITIA je nezavisno telo koje su osnovali finansijeri tenisa radi promocije, podsticanja, unapređenja i zaštite integriteta profesionalnih teniskih događaja širom sveta", zaključuje se u saopštenju.

